Надо вернуть прицел. Довбик не забивает за сборную уже целый год

Чемпионат мира
14 октября 2025, 01:59 | Обновлено 14 октября 2025, 02:24
Последний раз Артем забил за сине-желтых 14 октября 2024 года в игре с Чехией

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик продолжает безголевую серию в матчах за национальную команду.

В последний раз нападающий отличился еще 14 октября 2024 года, тогда он забил в ворота Чехии в матче Лиги наций (1:1). С тех пор прошел ровно год без результативных действий нападающего в официальных играх сборной.

Несмотря на это, команда Сергея Реброва продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2026. В поединке 13 октября 2025 года в польском Кракове сине-желтые обыграли Азербайджан (2:1). Голы за Украину забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, а автогол в конце первого тайма записал в свой пассив Виталий Миколенко.

После этой победы украинцы имеют 7 очков и занимают второе место в своей отборочной группе ЧМ-2026. Лидирует Франция (10 очков), далее идут Исландия (4) и Азербайджан (1).

Безголевая серия Артем Довбика состоит из 7 матчей и длится ровно 1 год

