  4. Иностранный тренер подписал контракт с Динамо до окончания сезона
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 06:42 |
Иностранный тренер подписал контракт с Динамо до окончания сезона

Кендзьорек рассказал о своем соглашении с киевлянами

15 октября 2025, 06:42 |
Иностранный тренер подписал контракт с Динамо до окончания сезона
ФК Динамо. Мацей Кендзьорек

Польский тренер Мацей Кендзьорек рассказал о своем контракте с киевским «Динамо». Специалист работает над стандартами команды.

В конце августа стало известно, что 45-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Александра Шовковского.

Кендзьорек рассказал польским СМИ, что его контракт с «Динамо» предусмотрен до окончания текущего сезона.

Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.

Оцените материал
(8)
