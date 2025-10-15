Украина. Премьер лига15 октября 2025, 06:42 |
908
0
Иностранный тренер подписал контракт с Динамо до окончания сезона
Кендзьорек рассказал о своем соглашении с киевлянами
15 октября 2025, 06:42 |
908
0
Польский тренер Мацей Кендзьорек рассказал о своем контракте с киевским «Динамо». Специалист работает над стандартами команды.
В конце августа стало известно, что 45-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Александра Шовковского.
Кендзьорек рассказал польским СМИ, что его контракт с «Динамо» предусмотрен до окончания текущего сезона.
Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2025, 08:55 0
Йожеф считает, что вызов заслужил Александр Караваев
Футбол | 15 октября 2025, 01:08 1
Поединок состоится 15 октября и начнется в 02:00 по Киеву
Футбол | 14.10.2025, 10:49
Футбол | 15.10.2025, 05:50
Футбол | 14.10.2025, 09:30
Комментарии 0
Популярные новости
14.10.2025, 07:07 3
13.10.2025, 00:02 8
14.10.2025, 00:01
13.10.2025, 23:42 236
13.10.2025, 07:22 2
13.10.2025, 02:21 1
14.10.2025, 00:28 1