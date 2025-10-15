Иностранный тренер подписал контракт с Динамо до окончания сезона

Польский тренер Мацей Кендзьорек рассказал о своем контракте с киевским «Динамо». Специалист работает над стандартами команды.

В конце августа стало известно, что 45-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Александра Шовковского.

Кендзьорек рассказал польским СМИ, что его контракт с «Динамо» предусмотрен до окончания текущего сезона.

Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.