Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 11:17 | Обновлено 26 августа 2025, 11:23
2470
3

Мачей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского

Getty Images/Global Images Ukraine. Мачей Кедзьорек

Польский футбольный специалист Мачей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского в киевском «Динамо», сообщает издание Meczyki.

По информации источника, он приступил к работе в столичном клубе еще в пятницу, 22 августа 2025 года.

Последним местом работы Мачея Кендзьорека был польский «Радомяк», который он самостоятельно возглавлял с декабря 2023 года по май 2024 года. За это время команда провела 17 матчей в элитном дивизионе Польши, из которых выиграла 5, проиграла 8 и еще 4 сыграла вничью.

Кроме самостоятельной работы в «Радомяке», Мачей был ассистентом в «Ракуве», «Арке» и «Лехе».

Ранее у главного тренера «Динамо» Александра Шовковского возник конфликт с лидером команды Андреем Ярмоленко.

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Meczyki
Burevestnik
його звільнили з "Радомяк",
бо в заключних 10 турах сезону 2023/24 було 7 поразок
і дивом клуб не вилетів з вищої ліги.
Але це татотаке...  
Ответить
+3
Xvalenok03
За что он будет отвечать?
Ответить
+1
Alexander Киев
Не Днонама серце? 😳 не підходить 
Ответить
-2
