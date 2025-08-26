Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Мачей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского
Польский футбольный специалист Мачей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского в киевском «Динамо», сообщает издание Meczyki.
По информации источника, он приступил к работе в столичном клубе еще в пятницу, 22 августа 2025 года.
Последним местом работы Мачея Кендзьорека был польский «Радомяк», который он самостоятельно возглавлял с декабря 2023 года по май 2024 года. За это время команда провела 17 матчей в элитном дивизионе Польши, из которых выиграла 5, проиграла 8 и еще 4 сыграла вничью.
Кроме самостоятельной работы в «Радомяке», Мачей был ассистентом в «Ракуве», «Арке» и «Лехе».
Ранее у главного тренера «Динамо» Александра Шовковского возник конфликт с лидером команды Андреем Ярмоленко.
