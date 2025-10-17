Суперкомпьютер назвал место сборной Украины в группе отбора на ЧМ-2026
Сине-желтым пророчат второе место
Сборная Украины успешно провела два октябрьских матча отбора на ЧМ-2026, победив Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).
Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).
Суперкомпьютер портала Football Meets Data прогнозирует, что по итогам отбора украинцы займут второе место, на это дают 85,6 процента. На то, что украинцам удастся шокировать Францию и занять первое место – 1%, а на третье место – 13%.
В заключительных матчах отбора подопечные Сергея Реброва сыграют 13 ноября против Франции и 16 ноября с Исландией.
🇫🇷 France's winning streak is stopped in Reykjavik, but it didn't hurt them much in terms of % to win the group.— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 13, 2025
🇮🇸 Iceland added +4% to their Top 2 chances after this unexpected draw!
But 🇺🇦 Ukraine still a strong favorite to reach the playoffs.
🚨 Try out your own scenarios… pic.twitter.com/lWqPIfOguG
