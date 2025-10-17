Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкомпьютер назвал место сборной Украины в группе отбора на ЧМ-2026
Чемпионат мира
17 октября 2025, 22:45 | Обновлено 17 октября 2025, 23:06
995
0

Суперкомпьютер назвал место сборной Украины в группе отбора на ЧМ-2026

Сине-желтым пророчат второе место

17 октября 2025, 22:45 | Обновлено 17 октября 2025, 23:06
995
0
Суперкомпьютер назвал место сборной Украины в группе отбора на ЧМ-2026
УАФ

Сборная Украины успешно провела два октябрьских матча отбора на ЧМ-2026, победив Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).

Суперкомпьютер портала Football Meets Data прогнозирует, что по итогам отбора украинцы займут второе место, на это дают 85,6 процента. На то, что украинцам удастся шокировать Францию и занять первое место – 1%, а на третье место – 13%.

В заключительных матчах отбора подопечные Сергея Реброва сыграют 13 ноября против Франции и 16 ноября с Исландией.

По теме:
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Игроки Ливерпуля совершили 13 результативных действий в матчах за сборные
Отбор на ЧМ-2026. 28 сборных уже вышли на чемпионат мира. Есть 3 дебютанта
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17 октября 2025, 12:20 5
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Футбол | 17.10.2025, 15:00
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек
Футбол | 17.10.2025, 23:31
ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек
ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 11
Теннис
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем