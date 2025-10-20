Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Очень странно, что такой игрок не выиграл Золотой мяч»

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что заслужил выиграть хотя бы раз Золотой мяч.

«Все свои трофеи я храню дома – все, что удалось выиграть. Сожалею ли я, что не выиграл «Золотой мяч»? Нет, но странно, что такой игрок, как я, так его и не получил его. Ведь лучшие не всегда получают эту награду», – отметил Златан.

Ранее известный португальский тренер Жозе Моуриньо назвал футболиста, который, по его мнению, хотя бы раз должен был выиграть Золотой мяч. Португальский специалист выделил Златана.