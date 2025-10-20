Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Очень странно, что такой игрок не выиграл Золотой мяч»
Швед считает, что заслужил награду
Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что заслужил выиграть хотя бы раз Золотой мяч.
«Все свои трофеи я храню дома – все, что удалось выиграть. Сожалею ли я, что не выиграл «Золотой мяч»? Нет, но странно, что такой игрок, как я, так его и не получил его. Ведь лучшие не всегда получают эту награду», – отметил Златан.
Ранее известный португальский тренер Жозе Моуриньо назвал футболиста, который, по его мнению, хотя бы раз должен был выиграть Золотой мяч. Португальский специалист выделил Златана.
