Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА
Поединок прошел в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена»
В понедельник, 13 октября, в Чернигове прошел поединок 11-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал победу над ФК ЮКСА со счетом 2:0.
В предыдущем туре «Чернигов» прервал безвыигрышную серию. И команда была настроена снова одержать победу.
Хозяева вышли вперед на 16-й минуте поединка. Дмитрий Кулик ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот ФК ЮКСА.
Второй гол «Чернигов» забил в начале второй половины матча. Голкипер прервал прострел Кулика с правого фланга, но Егор Шалфеев смог добить мяч в сетку.
Благодаря этой победе Чернигов приблизился к ЮКСА в турнирной таблице. Теперь между командами два очка.
Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
Чернигов – ЮКСА – 2:0
Голы: Кулик, 16, Шалфеев, 48
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
