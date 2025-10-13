Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Чернигов
13.10.2025 12:30 – FT 2 : 0
ЮКСА
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 14:34 |
130
0

Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА

Поединок прошел в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена»

ФК Чернигов

В понедельник, 13 октября, в Чернигове прошел поединок 11-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал победу над ФК ЮКСА со счетом 2:0.

В предыдущем туре «Чернигов» прервал безвыигрышную серию. И команда была настроена снова одержать победу.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте поединка. Дмитрий Кулик ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот ФК ЮКСА.

Второй гол «Чернигов» забил в начале второй половины матча. Голкипер прервал прострел Кулика с правого фланга, но Егор Шалфеев смог добить мяч в сетку.

Благодаря этой победе Чернигов приблизился к ЮКСА в турнирной таблице. Теперь между командами два очка.

Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

Чернигов – ЮКСА – 2:0

Голы: Кулик, 16, Шалфеев, 48

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Шалфеев (Чернигов).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кулик (Чернигов).
Снова разборки на поле и удаление. Черноморец потерял очки в Первой лиге
БАРТУЛОВИЧ: «У нас впереди очень важные и тяжелые матчи»
Спортивный директор клуба УПЛ прошел стажировку в Ювентусе
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов ЮКСА Тарасовка Егор Шалфеев Дмитрий Кулик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
