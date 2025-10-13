Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА

В понедельник, 13 октября, в Чернигове прошел поединок 11-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал победу над ФК ЮКСА со счетом 2:0.

В предыдущем туре «Чернигов» прервал безвыигрышную серию. И команда была настроена снова одержать победу.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте поединка. Дмитрий Кулик ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот ФК ЮКСА.

Второй гол «Чернигов» забил в начале второй половины матча. Голкипер прервал прострел Кулика с правого фланга, но Егор Шалфеев смог добить мяч в сетку.

Благодаря этой победе Чернигов приблизился к ЮКСА в турнирной таблице. Теперь между командами два очка.

Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

Чернигов – ЮКСА – 2:0

Голы: Кулик, 16, Шалфеев, 48

Видеозапись матча

Инфографика