В понедельник, 13 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Чернигов

Новички чемпионата довольно тяжело шагают в этом сезоне. За 8 поединков Первой лиги «Чернигов» одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5-е поражение. На данный момент коллектив занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея 7 зачетных пунктов на счету. Расстояние от безопасной зоны составляет всего 1 балл, но у команды есть 2 игры в запасе.

В Кубке Украины «Чернигов» прошел «Атлет» и «Кривбасс» (в матче с последними команде засчитали техническую победу) и квалифицировался в 1/8 финала турнира, где в ближайшее время будет противостоять «ФК Лесное».

ЮКСА

У «крестоносцев» статистика достаточно равная, за 10 игр чемпионата клуб одержал 3 победы, трижды сыграл вничью и 4 раза проиграл. Такие результаты позволяют команде занимать 10-ю строчку Первой лиги, имея на счету 12 зачетных пунктов. Расстояние от топ-4 сейчас составляет уже 6 очков.

Из Кубка Украины «ЮКСА» вылетела от «Нивы В» на стадии 1/32 финала. «Крестоносцам» засчитали техническое поражение из-за участия в матче незаявленного игрока.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«ЮКСА» проиграла в 4 из 5 выездных играх текущего сезона.

«Чернигов» смог сохранить ворота сухими лишь в 1 из 5 предыдущих матчей Первой лиги.

Только в 1 из последних 5 игр «Чернигова» было забито больше 2 голов.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.