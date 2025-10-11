Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
13.10.2025 12:30 - : -
ЮКСА
Украина. Первая лига
11 октября 2025, 22:38
26
0

Чернигов – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 13 октября в 12:30 по Киеву

11 октября 2025, 22:38
26
0
Чернигов – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Чернигов

В понедельник, 13 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Чернигов

Новички чемпионата довольно тяжело шагают в этом сезоне. За 8 поединков Первой лиги «Чернигов» одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5-е поражение. На данный момент коллектив занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея 7 зачетных пунктов на счету. Расстояние от безопасной зоны составляет всего 1 балл, но у команды есть 2 игры в запасе.

В Кубке Украины «Чернигов» прошел «Атлет» и «Кривбасс» (в матче с последними команде засчитали техническую победу) и квалифицировался в 1/8 финала турнира, где в ближайшее время будет противостоять «ФК Лесное».

ЮКСА

У «крестоносцев» статистика достаточно равная, за 10 игр чемпионата клуб одержал 3 победы, трижды сыграл вничью и 4 раза проиграл. Такие результаты позволяют команде занимать 10-ю строчку Первой лиги, имея на счету 12 зачетных пунктов. Расстояние от топ-4 сейчас составляет уже 6 очков.

Из Кубка Украины «ЮКСА» вылетела от «Нивы В» на стадии 1/32 финала. «Крестоносцам» засчитали техническое поражение из-за участия в матче незаявленного игрока.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «ЮКСА» проиграла в 4 из 5 выездных играх текущего сезона.
  • «Чернигов» смог сохранить ворота сухими лишь в 1 из 5 предыдущих матчей Первой лиги.
  • Только в 1 из последних 5 игр «Чернигова» было забито больше 2 голов.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Чернигов ЮКСА Тарасовка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
