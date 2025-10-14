Андерсон РИБЕЙРО: «У нас были две ошибки, и мы пропустили два гола»

В матче 11-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» одержал победу над ФК ЮКСА со счетом 2:0. Результат матча прокомментировал наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что сохраняют покой Украины. Знаем ситуацию в Украине сложную. Спасибо за сегодняшнюю игру. Хочу поздравить Чернигов. Очень хороший тренер, очень хорошая команда. Неважно, на каком месте они сейчас в турнирной таблице. Я сказал моим игрокам, что приехать сюда и играть нелегко, и футбол таковым и был. У нас были две ошибки, и после двух ошибок мы пропустили голы.

Что стало ключевым в игре? Первый гол. Я говорил своим игрокам: «Мы должны первыми забить. Кто первым забьет, тот выиграет игру». Чернигов имел свои возможности и реализовал их.

Удивил ли чем-то Чернигов? Первым голом удивила команда. Чернигов очень классно переходит из оборону в атаку. Играют передачами высокими. У них есть свои моменты. Голкипер не имел шанса отразить этот удар. 1:0. У Чернигова не было особенно много моментов для реализации. Но это футбол. Кто забивает больше, тот выигрывает», – сказал Андерсон Рибейро.