Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шуховцев объяснил, почему Реброву не стоит менять Трубина после ошибки
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 13:30 | Обновлено 13 октября 2025, 13:31
Шуховцев объяснил, почему Реброву не стоит менять Трубина после ошибки

В других пропущенных мячах сборной Украины от исландцев его вины нет

Шуховцев объяснил, почему Реброву не стоит менять Трубина после ошибки
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев, который сейчас отвечает за подготовку киперов в клубе УПЛ «Кудривцы», в беседе с корреспондентом Sport.ua проанализировал игровой эпизод на 36-й минуте матча отбора на ЧМ-2026 с исландцами в Рейкьявике, в котором сборная Украины пропустила первый гол:

«На 36-й минуте произошел досадный сбой на правом фланге нашей защиты, когда игрок исландцев без особого сопротивления оказался один на один с вратарем украинцев Трубиным.

Элертссон ворвался в штрафную под острым углом и сложилось впечатление, что Трубин легко выйдет победителем из этой дуэли. Но, видимо, это и ввело Анатолия в заблуждение. Похоже, он посчитал, что исландец будет простреливать и сделал движение, чтобы ликвидировать угрозу. Однако Элертссон неожиданно пробил в ближний угол и какой-то секунды Трубину не хватило, чтобы как следует перестроиться, и мяч из его рук нырнул в сетку.

Конечно, это была позиционная ошибка Трубина и пропущенный мяч полностью на его совести. К счастью, этот просчет не выбил вратаря из колеи и в дальнейшем он действовал надежно.

Стоит ли не доверять Турбину место в составе на игру с Азербайджаном? Сложно дать исчерпывающий ответ, для этого нужно быть в середине сборной и быть в курсе той обстановки, которая сейчас в коллективе. В конце концов, у рулевого Сергея Реброву есть с кем посоветоваться, ведь среди его помощников есть тренер, который отвечает за подготовку вратарей.

Поскольку эта осечка Трубина не повлияла на победный результат, то я бы доверил место в воротах именно ему. Тем более, убежден, что Анатолий уже проанализировал свои действия в этом эпизоде и сделал правильные выводы.

Следует учесть, что если Трубина отправить в резерв, то это может негативно повлиять на его психологическое состояние. Здесь мелочей быть не должно.

Все же, каким бы ни был вердикт Реброва, я спокоен за вратарскую позицию. Потому что ему есть из кого выбирать: еще два наших кипера – Дмитрий Разник и Георгий Бущан – высокого класса, опытные и не подведут.

Конечно, хочется, чтобы в Кракове все украинские футболисты были в порядке. Нам очень нужна победа».

Ранее известный тренер Роман Григорчук назвал проблему сборной Азербайджана перед матчем с Украиной.

Андрей Писаренко
