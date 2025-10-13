Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
13.10.2025 21:45 - : -
Азербайджан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
13 октября 2025, 15:24 |
357
0

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2026

Поединок состоится 13 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября, свой матч отбора к чемпионату мира проведут Украина и Азербайджан. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина

Для сборной Украины этот отбор начался плохо, уступили французам на формально домашнем стадионе – 0:2, но это все-таки вице-чемпионы мира. Большой потерей была выездная ничья против Азербайджана, причем здесь смутила не только результат, а и бледная игра.

Пока не самые преданные фанаты в очередной раз увольняли Реброва, украинцы выиграли один из ключевых матчей в отборе, они смогли обыграть в гостях Исландию со счетом 5:3. Матч выдался крайне тяжелым, вели 3:1, но соперник сравнял счет, после чего удалось собраться и вырвать концовку. В том матче стоит отметить дубль Малиновского, который доказал, что его справедливо вернули в сборную. Из плохих новостей можно отметить потерю Судакова, который травмировался в игре с исландцами.

Азербайджан

От азербайджанцев не ждали прорыва, они провалили первый матч отбора исландцам на выезде 0:5, после чего произошла смена тренера. Во втором матче удалось дома зацепиться за очки против Украины, когда сыграли вничью.

Против Франции команда ушла в глухую защиту, статистика ударов 1:33, владели только мячом 27% времени, но при этом уступили 0:3, но многие ожидали большого разгромного поражения.

В атаке Азербайджан выглядит откровенно слабо, единственный мяч в отборе был забит с пенальти. Теоретически, шансы на второе место в группе остаются, хотя на деле, сборной будет невероятно сложно избежать последней строчки в квартете.

Личные встречи

Вспоминать последний матч долго не нужно, в Баку азербайджанцы навязали борьбу, хоть и ничего не создали впереди. Украинцы смогли распечатать ворота соперника, но потом пропустили после глупого пенальти – 1:1.

Прогноз

Хоть украинцы и фавориты этой встречи, стоит ожидать серьезного сопротивления от номинальных гостей.

Ребров будет готовить своих подопечных к тяжелой игре, где соперник постарается играть на разрушение. Не жду здесь зрелищного футбола, поэтому ставлю на тотал меньше 3 голов за 1,89.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
13 октября 2025 -
21:45
Азербайджан
