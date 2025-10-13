Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб АПЛ, в котором играет украинец, может назначить тренера-победителя ЛЧ
13 октября 2025, 12:20 | Обновлено 13 октября 2025, 12:21
Клуб АПЛ, в котором играет украинец, может назначить тренера-победителя ЛЧ

Рафаэль Бенитес может возглавить «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Испанский специалист Рафаэль Бенитес может возглавить «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 65-летний специалист может возглавить английский клуб, если руководство «лесников» решит попрощаться с Анже Постекоглу, который в сентябре сменил Нуну Эшпириту Санту.

Последним клубом Рафаэль Бенитеса была испанская «Сельта». В Англии он работал с «Ливерпулем», с которым в 2005 году завоевал Лигу чемпионов, а также с «Ньюкаслом» и «Эвертон».

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» изменил планы по Александру Зинченко.

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала назначен главным тренером Лутона
Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
