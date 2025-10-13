Клуб АПЛ, в котором играет украинец, может назначить тренера-победителя ЛЧ
Рафаэль Бенитес может возглавить «Ноттингем Форест»
Испанский специалист Рафаэль Бенитес может возглавить «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, 65-летний специалист может возглавить английский клуб, если руководство «лесников» решит попрощаться с Анже Постекоглу, который в сентябре сменил Нуну Эшпириту Санту.
Последним клубом Рафаэль Бенитеса была испанская «Сельта». В Англии он работал с «Ливерпулем», с которым в 2005 году завоевал Лигу чемпионов, а также с «Ньюкаслом» и «Эвертон».
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» изменил планы по Александру Зинченко.
