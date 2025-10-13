Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 октября 2025, 10:10
Мхитарян рассказал, что Клопп должен ему 50 евро

Полузащитник Интера тепло отозвался о работе с Юргеном и напомнил о пари

Мхитарян рассказал, что Клопп должен ему 50 евро
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян вспомнил о работе под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии».

36-летний хавбек отметил, что Клопп приходил на помощь в любое время.

«Клопп в любых ситуациях находил решения. Он всегда был на связи и помогал по любым вопросам. Мне было непросто в Германии, но Юрген всячески меня поддерживал. Он все еще должен мне 50 евро за проигранное пари после двух голов», – приводит слова футболиста Gazzetta dello Sport.

Мхитарян выступал в немецком клубе с 2013 по 2015 год. За это время он сыграл в 88 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей.

Летом 2022 года футболист перебрался в «Интер». Трудовое соглашение полузащитника рассчитано до лета 2026 года. Однако стороны могут продлить контракт до 2027 года, поскольку Мхитарян является важным игроком «Интера».

В нынешнем сезоне армянский футболист сыграл в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Генрих Мхитарян Юрген Клопп Интернасьонал Боруссия Дортмунд
Оксана Баландина Источник: La Gazzetta dello Sport
