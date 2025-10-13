Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
13 октября 2025, 08:09 | Обновлено 13 октября 2025, 08:12
Пепе высказался о завершении карьеры Роналду в сборной

Экс-защитник сборной Португалии надеется, что Криштиану еще долго будет в футболе

13 октября 2025, 08:09
Пепе высказался о завершении карьеры Роналду в сборной
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Пепе и Криштиану Роналду

Бывший португальский защитник Пепе рассчитывает, что нападающий Криштиану Роналду задержится в футболе еще на долгое время.

По словам 42-летнего португальца, уход Роналду из национальной команды станет очень тяжелым днем.

«Завершение карьеры Роналду? Это будет тяжелый день. Для нас, болельщиков, будет непросто включать телевизор и не видеть его на экране», – приводит слова Пепе Madrid Xtra в социальной сети Х.

8 августа 2024 года Пепе объявил о завершении игровой карьеры. 40-летний Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». В сезоне-2025/26 португалец сыграл в четырех матчах на клубном уровне, отметившись четырьмя голами.

Роналду забил 141 гол в 224 матчах за сборную Португалии. Действующее соглашение форварда с саудовским клубом рассчитано до середины 2027 года. В феврале 2026 года Роналду исполнится 41 год.

Накануне сборная Португалии дома сыграла против Ирландии в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026. Гости едва не вырвали ничью у фаворита встречи.

Килиан МБАППЕ: «Он всегда был моим образцом для подражания, примером»
Тренер Ирландии: «Это болезненный результат»
Роберто МАРТИНЕС: «Это была игра, которую мы ожидали»
