Пепе высказался о завершении карьеры Роналду в сборной

Бывший португальский защитник Пепе рассчитывает, что нападающий Криштиану Роналду задержится в футболе еще на долгое время.

По словам 42-летнего португальца, уход Роналду из национальной команды станет очень тяжелым днем.

«Завершение карьеры Роналду? Это будет тяжелый день. Для нас, болельщиков, будет непросто включать телевизор и не видеть его на экране», – приводит слова Пепе Madrid Xtra в социальной сети Х.

8 августа 2024 года Пепе объявил о завершении игровой карьеры. 40-летний Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». В сезоне-2025/26 португалец сыграл в четырех матчах на клубном уровне, отметившись четырьмя голами.

Роналду забил 141 гол в 224 матчах за сборную Португалии. Действующее соглашение форварда с саудовским клубом рассчитано до середины 2027 года. В феврале 2026 года Роналду исполнится 41 год.

Накануне сборная Португалии дома сыграла против Ирландии в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026. Гости едва не вырвали ничью у фаворита встречи.