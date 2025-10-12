Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андорра – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Андорра
14.10.2025 21:45 - : -
Сербия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 23:36 | Обновлено 12 октября 2025, 23:39
13
0

Андорра – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 14 октября в 21:45 по Киеву

12 октября 2025, 23:36 | Обновлено 12 октября 2025, 23:39
13
0
Андорра – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Андорры и Сербии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Андорра

Даже среди похожих по уровню команд Андорра не показывает достойной игры – в прошлом сезоне Лиги наций команда заняла последнее место группы с Мальтой и Молдовой, имея на счету всего 1 очко. Андорцам повезло, что дивизион Д самый низкий, и вылететь из него уже никуда нельзя.

Всё так же безнадежно на текущей квалификации. Андорра уже проиграла 5 из 6 сыгранных игр, поэтому пока с 1 баллом на счету занимает последнее место собственного квинтета. Единый балл команда получила благодаря ничьей 2:2 в матче против Латвии.

Сербия

Прошлый сезон Лиги наций оказался для команды очень трудным. Сербы завоевали 6 зачетных пунктов и заняли предпоследнее место группы с Испанией, Данией и Швейцарией, из-за чего были вынуждены играть в переходных поединках за сохранение прописки. Однако там коллектив одолел Австрию и защитил право на выступления в дивизионе А.

На текущем отборе Сербия смогла одержать 2 победы (против Андорры и Латвии), 1 раз сыграть вничью (против Албании) и дважды проиграть (в матчах с Англией и Албанией). 7 набранных баллов позволяют команде занимать 3-ю строчку таблицы, отставая от 2-го места на 4 очка (однако у сербов есть игра в запасе).

Личные встречи

Команды играли между собой только один раз – в поединке 1-го круга текущего отбора. Тогда победу со счетом 3:0 одержала сборная Сербии.

Интересные факты

  • В последних 16-х играх Андорра забила всего 2 гола – оба в октябрьском поединке против Латвии.
  • Беспроигрышная выездная серия Сербии продолжается уже в течение 4 игр.
  • Лишь в 1 из 5 последних домашних поединков Андорра пропустила больше 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на победу Сербии с форой -1.5 и коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Андорра
14 октября 2025 -
21:45
Сербия
Сербия с форой -1.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
сборная Андорры по футболу сборная Сербии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12 октября 2025, 06:23 5
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
Футбол | 12 октября 2025, 23:44 0
Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар

«Шашковым» удалось оформить три гола в ворота соперника

Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
Футбол | 12.10.2025, 20:57
Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Футбол | 12.10.2025, 12:55
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Паркер неожиданно бросил вызов опасному боксеру, которого сватают Усику
Паркер неожиданно бросил вызов опасному боксеру, которого сватают Усику
11.10.2025, 01:02 1
Бокс
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 11
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем