Во вторник, 14 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Андорры и Сербии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Андорра

Даже среди похожих по уровню команд Андорра не показывает достойной игры – в прошлом сезоне Лиги наций команда заняла последнее место группы с Мальтой и Молдовой, имея на счету всего 1 очко. Андорцам повезло, что дивизион Д самый низкий, и вылететь из него уже никуда нельзя.

Всё так же безнадежно на текущей квалификации. Андорра уже проиграла 5 из 6 сыгранных игр, поэтому пока с 1 баллом на счету занимает последнее место собственного квинтета. Единый балл команда получила благодаря ничьей 2:2 в матче против Латвии.

Сербия

Прошлый сезон Лиги наций оказался для команды очень трудным. Сербы завоевали 6 зачетных пунктов и заняли предпоследнее место группы с Испанией, Данией и Швейцарией, из-за чего были вынуждены играть в переходных поединках за сохранение прописки. Однако там коллектив одолел Австрию и защитил право на выступления в дивизионе А.

На текущем отборе Сербия смогла одержать 2 победы (против Андорры и Латвии), 1 раз сыграть вничью (против Албании) и дважды проиграть (в матчах с Англией и Албанией). 7 набранных баллов позволяют команде занимать 3-ю строчку таблицы, отставая от 2-го места на 4 очка (однако у сербов есть игра в запасе).

Личные встречи

Команды играли между собой только один раз – в поединке 1-го круга текущего отбора. Тогда победу со счетом 3:0 одержала сборная Сербии.

Интересные факты

В последних 16-х играх Андорра забила всего 2 гола – оба в октябрьском поединке против Латвии.

Беспроигрышная выездная серия Сербии продолжается уже в течение 4 игр.

Лишь в 1 из 5 последних домашних поединков Андорра пропустила больше 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на победу Сербии с форой -1.5 и коэффициентом 1.52.