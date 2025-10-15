Чемпионат мира15 октября 2025, 04:40 | Обновлено 15 октября 2025, 05:10
Андорра – Сербия – 1:3. Гол с центра поля. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день сыгран матч между Андоррой и Сербией (1:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что сборная Андорры забила курьезный гол с центра поля.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября
21:45. Андорра – Сербия – 1:3
Гол: Гийом Лопес, 17 – Кристиан Гарсия, 19 (автогол), Влахович, 54, Митрович, 77 (пен).
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Сербия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия), асcист Филип Костич.
19’
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Гарсия (Андорра).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Гийом Лопес (Андорра).
