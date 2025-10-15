Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Андоррой и Сербией (1:3).

Интересно, что сборная Андорры забила курьезный гол с центра поля.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Андорра – Сербия – 1:3

Гол: Гийом Лопес, 17 – Кристиан Гарсия, 19 (автогол), Влахович, 54, Митрович, 77 (пен).

Видео голов и обзор матча