Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андорра – Сербия – 1:3. Гол с центра поля. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Андорра
14.10.2025 21:45 – FT 1 : 3
Сербия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 октября 2025, 04:40 | Обновлено 15 октября 2025, 05:10
98
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Андоррой и Сербией (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что сборная Андорры забила курьезный гол с центра поля.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Андорра – Сербия – 1:3

Гол: Гийом Лопес, 17 – Кристиан Гарсия, 19 (автогол), Влахович, 54, Митрович, 77 (пен).

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Сербия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия), асcист Филип Костич.
19’
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Гарсия (Андорра).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Гийом Лопес (Андорра).
видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Андорры по футболу сборная Сербии по футболу Душан Влахович пенальти Александар Митрович курьезы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
