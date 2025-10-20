Звезда сборной Украины попал в рейтинг провальных трансферов АПЛ 2025/26

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 октября 2025, 01:32 |
Александр Зинченко перешел из «Арсенала» в «Ноттингем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых провальных трансферов АПЛ сезона 2025/26.

Первую строчку занял голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд, который перешел из «Бернли» за 27 миллионов фунтов, став дублером Джанлуиджи Доннаруммы.

Второе место досталось защитнику «Вест Хэма» Жан-Клеру Тодибо, а третье еще одному «молотобойцу» Мадсу Хермансену.

Пятое место занял украинец Александр Зинченко, которого «Ноттингем Форест» арендовал у «Арсенала».

«Ноттингем Форест» в начале нового сезона переживает падение. Сантуша уволили, на его место пришел Постекоглу, и с тех пор результаты команды ужасны. Это вряд ли то, чего ожидал Александр Зинченко, когда присоединился к клубу на правах аренды.

Украинец был своего рода паническим приобретением, поскольку «лесники» пытались подписать Хави Галана из «Атлетико» Мадрид, но сделка сорвалась в последний день трансферного окна. Но Зинченко плохо вписывается в нынешнюю схему «Форест», поскольку он не приспособлен к игре в высокой защитной линии. Это было особенно заметно в матче против «Реал Бетис» в Лиге Европы», – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может зимой продать Зинченко.

Джеймс Траффорд Жан-Клер Тодибо Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
