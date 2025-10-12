Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов дал пресс-конференцию в польском Кракове перед матчем-ответом квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины.

«За короткое время мы сыграем второй тяжелый матч. Конечно, готовились, нужно набирать новые очки. Мы уже играли с Украиной, все игроки понимают тактику и стратегию. Мы все понимаем, что у нас есть разница в подготовке и классе. Когда Украина и Франция играли, это тоже команды разного уровня. У нас есть планы на игру, но стратегию не расскажем, лучше покажем ее на поле.

Мы считаем, что Украина в целом очень сильная команда, конечно, у них очень сильные нападающие, защитники тоже. Там много отличных игроков, но перед матчем мы индивидуально тоже подошли и изучили в целом команду.

Каждый наш игрок понимает ситуацию в турнирной таблице. Они мотивированы, чтобы заработать очки для команды. Из четырех команд мы будем делать все, чтобы победить и выйти на ЧМ. Моральный дух наших игроков на высоте».

Защитник сборной Азербайджана Эльвин Джафаркулиев рассказал:

«После игры в Баку против сине-желтых мы играли еще с Францией, но сейчас психологически готовы и очень мотивированы перед матчем с Украиной. Мы находимся в очень мощной группе, где все может измениться.

Нам предстоит игра с очень сильной командой. У нас не было много времени для подготовки, но мы сделаем все для победы. Ждем матч с очень хорошей командой, мы сосредоточены и уверены, что покажем хороший результат».

ВИДЕО. Пресс-конференция Айхана Аббасова перед матчем Азербайджана с Украиной