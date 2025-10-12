Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 22:47 |
249
1

Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»

Коуч Айхан Аббасов и защитник Эльвин Джафаркулиев дали пресс-конференцию

12 октября 2025, 22:47 |
249
1 Comments
Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
УАФ. Айхан Аббасов

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов дал пресс-конференцию в польском Кракове перед матчем-ответом квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины.

«За короткое время мы сыграем второй тяжелый матч. Конечно, готовились, нужно набирать новые очки. Мы уже играли с Украиной, все игроки понимают тактику и стратегию. Мы все понимаем, что у нас есть разница в подготовке и классе. Когда Украина и Франция играли, это тоже команды разного уровня. У нас есть планы на игру, но стратегию не расскажем, лучше покажем ее на поле.

Мы считаем, что Украина в целом очень сильная команда, конечно, у них очень сильные нападающие, защитники тоже. Там много отличных игроков, но перед матчем мы индивидуально тоже подошли и изучили в целом команду.

Каждый наш игрок понимает ситуацию в турнирной таблице. Они мотивированы, чтобы заработать очки для команды. Из четырех команд мы будем делать все, чтобы победить и выйти на ЧМ. Моральный дух наших игроков на высоте».

Защитник сборной Азербайджана Эльвин Джафаркулиев рассказал:

«После игры в Баку против сине-желтых мы играли еще с Францией, но сейчас психологически готовы и очень мотивированы перед матчем с Украиной. Мы находимся в очень мощной группе, где все может измениться.

Нам предстоит игра с очень сильной командой. У нас не было много времени для подготовки, но мы сделаем все для победы. Ждем матч с очень хорошей командой, мы сосредоточены и уверены, что покажем хороший результат».

ВИДЕО. Пресс-конференция Айхана Аббасова перед матчем Азербайджана с Украиной

По теме:
Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Айхан Аббасов
Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико
Футбол | 12 октября 2025, 22:15 0
Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико
Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико

Жоан Гарсия матч с мадридским грандом пропустит

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 6
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
Футбол | 12.10.2025, 18:55
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
c 4-ма очками выйти хотят? 
Ответить
0
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем