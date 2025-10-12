РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию в Кракове
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в Кракове накануне матча квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана:
«Ничья с Азербайджаном в Баку? Это будет совсем другая игра. Тогда поле сильно мешало. Многие игроки вообще впервые играли за сборную. Наверное, было волнение. Я уверен, сейчас, после Исландии, игроки выйдут более уверенными. Я не знаю, почему такая реакция на какие-то наши неудачи. Когда мы проигрываем, мы показываем очень хорошую игру. Я надеюсь и уверен, что завтра ребята с первой минуты покажут нашу силу и что для нас эти очки гораздо важнее, чем для сборной Азербайджана.
Вторые матчи сборная проводит хуже, чем первые? Мы в одинаковых условиях с Азербайджаном. Но для нас эта игра гораздо важнее. Я не думаю, что кто-то об этом думает. В некоторых матчах мы уже это опровергли, в прошлом отборочном цикле. Поэтому я не думаю, что кто-то из игроков сейчас об этом думает. Они сосредоточены на очень важной игре. Завтра они должны показать свой максимум.
Мы сейчас анализировали Исландию. Показывали, что мы совсем по-другому играли в атаке. Когда мы забивали мячи, у нас было достаточно игроков в штрафной площади. И даже когда мы забивали, были другие варианты. Важно, чтобы игроки понимали, что мы должны создавать больше вариантов в штрафной площади, когда завершаем атаки. Нужно верить в то, что мяч к ним попадет. Когда мы анализировали игру с Азербайджаном, видели, что игроков в штрафной площади было немного. Не так много нагружали штрафную.
Улучшить разницу мячей? Я никогда не говорю игрокам, что мы забиваем один мяч и садимся в оборону. Вы можете спросить у Ильи Забарного, у нас такого нет. Я считаю, что очень важно после забитого мяча идти дальше. Бывает много случаев, когда мы выигрываем 1:0 и в конце пропускаем мяч. И это не только у нас. Поэтому я уверен, что игроки, когда выходят на поле, понимают это. Я говорил, что в этом отборочном цикле, как и было на чемпионате Европы, считаются не только очки, но и мячи. Поэтому очень важно, если будет такая возможность, забивать как можно больше. Но для нас очень важно завтра взять три очка.
Слухи про Панатинаикос? Снова? Знаете, когда была первая пресс-конференция, все вопросы были либо: опровергните, либо: подтвердите. Смотрите, есть какие-то клубы, которые действительно интересуются тренером. Я не знаю, посмотрите перед этой игрой, что делали с Ребровым. Но когда есть какой-то клуб, который интересуется: а как так можно? Такого же не бывает, что им кто-то интересуется, он же ни о чем. Поэтому действительно, интерес есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но я работаю в сборной Украины. Я уважаю свою страну. Я точно буду работать до конца со своей командой.
Кто сейчас самый быстрый в команде? Кто самый быстрый – нужно проверять в команде. К сожалению, у нас нет времени, чтобы давать игрокам максимальную нагрузку, чтобы проверить их скорость. Скорость и игра Волошина? Я считаю, что Назар провел хорошую игру в Исландии, но нельзя сейчас говорить, что он уже лидер сборной. Ему нужно показывать высокий уровень и в своем клубе, и в национальной сборной. Каждый игрок, который выходит (неважно, на 5–10 минут или на 90), – я вижу, что все играют на максимуме. Это вторая игра Назара за национальную сборную, и он действительно в этом матче очень помог нам.
Есть ли другие травмы, кроме Судакова? Других травм нет. Ярмолюк? Вчера Егор уже приступил к тренировкам. Он тренировался с нами в группе, сегодня тоже тренируется. Посмотрим, если он готов на сто процентов – это очень важно, чтобы все игроки были готовы и играли на максимуме.
Почему не довызвали на этот матч из резервного списка Криськива и Пихаленка? Для чего резервный список? Основной список мы подаем за 4 недели до игры. За это время в прошлом цикле «Динамо» и «Шахтер» сыграли по 7 матчей. Поэтому неизвестно, что произойдет за эти 7 игр. Этот резервный список – для того, чтобы в случае травмы заменить кого-то. Мы живем в сложные времена. Сейчас очень трудно выехать из Украины. Пихаленок… К сожалению, Крыськив не играл последнюю игру, и я не знаю, в каком он состоянии, готов играть или нет. Сейчас кого-то довызывать – я считаю, что тех игроков, которые есть, достаточно, и они должны завтра сделать все для победы.
Я считаю, что очень важна наша поддержка – украинцев, поляков. Мы очень благодарны Польше за то, что она дает нам возможность играть. Всегда очень хорошие условия. И я уверен, что завтра на стадионе будут не только украинцы, но и поляки, которые поддерживают Украину».
13 октября в 21:45 сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).
ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Кракове
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поздеев выделил трех игроков
Мурад Хачаев поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины
Когда мы проигрываем то показываем хорошую игру…
Ну сцуко, ядерный дыб..л
Такой же аферист
Питання тільки, чи азербайджанці здатні пропустити більше?