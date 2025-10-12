РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в Кракове накануне матча квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана:

«Ничья с Азербайджаном в Баку? Это будет совсем другая игра. Тогда поле сильно мешало. Многие игроки вообще впервые играли за сборную. Наверное, было волнение. Я уверен, сейчас, после Исландии, игроки выйдут более уверенными. Я не знаю, почему такая реакция на какие-то наши неудачи. Когда мы проигрываем, мы показываем очень хорошую игру. Я надеюсь и уверен, что завтра ребята с первой минуты покажут нашу силу и что для нас эти очки гораздо важнее, чем для сборной Азербайджана.

Вторые матчи сборная проводит хуже, чем первые? Мы в одинаковых условиях с Азербайджаном. Но для нас эта игра гораздо важнее. Я не думаю, что кто-то об этом думает. В некоторых матчах мы уже это опровергли, в прошлом отборочном цикле. Поэтому я не думаю, что кто-то из игроков сейчас об этом думает. Они сосредоточены на очень важной игре. Завтра они должны показать свой максимум.

Мы сейчас анализировали Исландию. Показывали, что мы совсем по-другому играли в атаке. Когда мы забивали мячи, у нас было достаточно игроков в штрафной площади. И даже когда мы забивали, были другие варианты. Важно, чтобы игроки понимали, что мы должны создавать больше вариантов в штрафной площади, когда завершаем атаки. Нужно верить в то, что мяч к ним попадет. Когда мы анализировали игру с Азербайджаном, видели, что игроков в штрафной площади было немного. Не так много нагружали штрафную.

Улучшить разницу мячей? Я никогда не говорю игрокам, что мы забиваем один мяч и садимся в оборону. Вы можете спросить у Ильи Забарного, у нас такого нет. Я считаю, что очень важно после забитого мяча идти дальше. Бывает много случаев, когда мы выигрываем 1:0 и в конце пропускаем мяч. И это не только у нас. Поэтому я уверен, что игроки, когда выходят на поле, понимают это. Я говорил, что в этом отборочном цикле, как и было на чемпионате Европы, считаются не только очки, но и мячи. Поэтому очень важно, если будет такая возможность, забивать как можно больше. Но для нас очень важно завтра взять три очка.

Слухи про Панатинаикос? Снова? Знаете, когда была первая пресс-конференция, все вопросы были либо: опровергните, либо: подтвердите. Смотрите, есть какие-то клубы, которые действительно интересуются тренером. Я не знаю, посмотрите перед этой игрой, что делали с Ребровым. Но когда есть какой-то клуб, который интересуется: а как так можно? Такого же не бывает, что им кто-то интересуется, он же ни о чем. Поэтому действительно, интерес есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но я работаю в сборной Украины. Я уважаю свою страну. Я точно буду работать до конца со своей командой.

Кто сейчас самый быстрый в команде? Кто самый быстрый – нужно проверять в команде. К сожалению, у нас нет времени, чтобы давать игрокам максимальную нагрузку, чтобы проверить их скорость. Скорость и игра Волошина? Я считаю, что Назар провел хорошую игру в Исландии, но нельзя сейчас говорить, что он уже лидер сборной. Ему нужно показывать высокий уровень и в своем клубе, и в национальной сборной. Каждый игрок, который выходит (неважно, на 5–10 минут или на 90), – я вижу, что все играют на максимуме. Это вторая игра Назара за национальную сборную, и он действительно в этом матче очень помог нам.

Есть ли другие травмы, кроме Судакова? Других травм нет. Ярмолюк? Вчера Егор уже приступил к тренировкам. Он тренировался с нами в группе, сегодня тоже тренируется. Посмотрим, если он готов на сто процентов – это очень важно, чтобы все игроки были готовы и играли на максимуме.

Почему не довызвали на этот матч из резервного списка Криськива и Пихаленка? Для чего резервный список? Основной список мы подаем за 4 недели до игры. За это время в прошлом цикле «Динамо» и «Шахтер» сыграли по 7 матчей. Поэтому неизвестно, что произойдет за эти 7 игр. Этот резервный список – для того, чтобы в случае травмы заменить кого-то. Мы живем в сложные времена. Сейчас очень трудно выехать из Украины. Пихаленок… К сожалению, Крыськив не играл последнюю игру, и я не знаю, в каком он состоянии, готов играть или нет. Сейчас кого-то довызывать – я считаю, что тех игроков, которые есть, достаточно, и они должны завтра сделать все для победы.

Я считаю, что очень важна наша поддержка – украинцев, поляков. Мы очень благодарны Польше за то, что она дает нам возможность играть. Всегда очень хорошие условия. И я уверен, что завтра на стадионе будут не только украинцы, но и поляки, которые поддерживают Украину».

13 октября в 21:45 сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Кракове