Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 19:34 | Обновлено 12 октября 2025, 20:04
549
0

ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»

Защитник сборной Украины принял участие в пресс-конференции в Кракове

12 октября 2025, 19:34 | Обновлено 12 октября 2025, 20:04
549
0
ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»
УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы на пресс-конференции в Кракове накануне матча квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана:

«Недооценка соперника? Я думаю, что на таком уровне недооценки соперника быть не может. Мы сейчас видим, как все команды, все сборные умеют хорошо защищаться и умеют играть в футбол. Поэтому, как по мне, никакой недооценки нет. Я фокусируюсь на своей игре, я знаю, что нужно делать.

Малиновский? Руслана, сто процентов, нам не хватало. Мы знаем, на что он способен. Как футболист, он имеет очень хорошие качества. Поэтому в нашей команде, сто процентов, его не хватало. Его влияние очень хорошее, он забил два гола исландцам. Матч был очень непростой, но он сыграл очень хорошо и сильно помог команде.

Первый матч в Баку? Конечно, обидно сыграть вничью с Азербайджаном. Но это футбол. Такое иногда случается, и нужно выходить из этой ситуации.

Что сейчас изменилось в сборной? Я не знаю. Глобально ничего, у нас та же команда. (Вернулся Малиновский, – реплика Реброва). Да, но та же команда, будем играть так же. Много за это время изменить нельзя. Как и тогда, мы готовимся к трудной игре, готовимся побеждать».

13 октября в 21:45 сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва и Ильи Забарного в Кракове

По теме:
Сан-Марино – Кипр – 0:4. Футбол в одни ворота. Видео голов и обзор матча
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Луческу к журналистам: «Да оставьте меня, уже!»
сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Илья Забарный Сергей Ребров выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
Футбол | 11 октября 2025, 21:24 4
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»

Известный тренер – о Николае Матвиенко

Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Футбол | 12 октября 2025, 13:08 5
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»

Мурад Хачаев поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины

Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 19:38
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Футбол | 12.10.2025, 19:27
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 10
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 2
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем