ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»

Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы на пресс-конференции в Кракове накануне матча квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана:

«Недооценка соперника? Я думаю, что на таком уровне недооценки соперника быть не может. Мы сейчас видим, как все команды, все сборные умеют хорошо защищаться и умеют играть в футбол. Поэтому, как по мне, никакой недооценки нет. Я фокусируюсь на своей игре, я знаю, что нужно делать.

Малиновский? Руслана, сто процентов, нам не хватало. Мы знаем, на что он способен. Как футболист, он имеет очень хорошие качества. Поэтому в нашей команде, сто процентов, его не хватало. Его влияние очень хорошее, он забил два гола исландцам. Матч был очень непростой, но он сыграл очень хорошо и сильно помог команде.

Первый матч в Баку? Конечно, обидно сыграть вничью с Азербайджаном. Но это футбол. Такое иногда случается, и нужно выходить из этой ситуации.

Что сейчас изменилось в сборной? Я не знаю. Глобально ничего, у нас та же команда. (Вернулся Малиновский, – реплика Реброва). Да, но та же команда, будем играть так же. Много за это время изменить нельзя. Как и тогда, мы готовимся к трудной игре, готовимся побеждать».

13 октября в 21:45 сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва и Ильи Забарного в Кракове