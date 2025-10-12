Тренер сборной Азербайджана отметил сильные стороны Украины
Айхан Аббасов указал на индивидуальные качества подопечных Сергея Реброва
Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов отметил сильные стороны национальной команды Украины перед очной встречей в отборе к чемпионату мира 2026 года.
«У этой команды есть сильные и индивидуально квалифицированные футболисты. В последнем матче они это продемонстрировали. Во время анализа соперника мы показали это нашей команде. У них хорошая атака. Игроки выступают в сильных европейских клубах. Есть мощный защитник, который играет за ПСЖ.
Все это говорит о мастерстве команды. Благодаря тому, что мы уже сыграли первый матч, мы теперь еще лучше знаем эту сборную», – сказал Аббасов.
В начале сентября Азербайджан и Украина провели первый поединок в отборе, расписав мировую (1:1).
Второй матч между сборными запланирован на 13 октября, который состоится на стадионе «МКС Краковия» в польском Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Островитяне вырвали победу на последних минутах – 2:1
Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт