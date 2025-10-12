Тренер сборной Азербайджана отметил сильные стороны Украины

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов отметил сильные стороны национальной команды Украины перед очной встречей в отборе к чемпионату мира 2026 года.

«У этой команды есть сильные и индивидуально квалифицированные футболисты. В последнем матче они это продемонстрировали. Во время анализа соперника мы показали это нашей команде. У них хорошая атака. Игроки выступают в сильных европейских клубах. Есть мощный защитник, который играет за ПСЖ.

Все это говорит о мастерстве команды. Благодаря тому, что мы уже сыграли первый матч, мы теперь еще лучше знаем эту сборную», – сказал Аббасов.

В начале сентября Азербайджан и Украина провели первый поединок в отборе, расписав мировую (1:1).

Второй матч между сборными запланирован на 13 октября, который состоится на стадионе «МКС Краковия» в польском Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45.