  Тренер сборной Азербайджана отметил сильные стороны Украины
12 октября 2025, 22:20 | Обновлено 12 октября 2025, 22:27
Тренер сборной Азербайджана отметил сильные стороны Украины

Айхан Аббасов указал на индивидуальные качества подопечных Сергея Реброва

Айхан Аббасов

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов отметил сильные стороны национальной команды Украины перед очной встречей в отборе к чемпионату мира 2026 года.

«У этой команды есть сильные и индивидуально квалифицированные футболисты. В последнем матче они это продемонстрировали. Во время анализа соперника мы показали это нашей команде. У них хорошая атака. Игроки выступают в сильных европейских клубах. Есть мощный защитник, который играет за ПСЖ.

Все это говорит о мастерстве команды. Благодаря тому, что мы уже сыграли первый матч, мы теперь еще лучше знаем эту сборную», – сказал Аббасов.

В начале сентября Азербайджан и Украина провели первый поединок в отборе, расписав мировую (1:1).

Второй матч между сборными запланирован на 13 октября, который состоится на стадионе «МКС Краковия» в польском Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45.

По теме:
Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Айхан Аббасов
Андрей Витренко
Андрей Витренко
