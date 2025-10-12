Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинедин ЗИДАН: «Он – мой старый друг, важный для моей карьеры»
12 октября 2025, 22:39 | Обновлено 12 октября 2025, 22:40
Зинедин ЗИДАН: «Он – мой старый друг, важный для моей карьеры»

Француз высказался о Карло Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан и Карло Анчелотти

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о итальянском специалисте Карло Анчелотти:

«Он – мой старый друг, важный для моей карьеры. Хороший тренер, потому что он слушает игроков. У каждого тренера есть свои особенности, и от каждого можно что-то перенять. Карло много слушал игроков. Я считаю, что страсть к футболу – самая важная черта тренера. Вдохновлять игроков, делиться с ними тем, что у тебя внутри.

Если ты увлечен, ты всегда что-то передаешь. Тренер очень важен, он составляет 80% команды. Если тренер серьезен, игроки тоже серьезны. Ты должен передавать хорошую энергию. Я старался передать полную уверенность».

Ранее Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола.

Зинедин Зидан Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: SempreMilan
