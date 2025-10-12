Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Не Барселона и не Реал. Зидан назвал лучшую команду в истории футбола

Именитый француз выделил «Милан» Арриго Сакки

Не Барселона и не Реал. Зидан назвал лучшую команду в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола:

«Милан с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Эта команда выиграла так много матчей. Команда Сакки была впечатляющей».

«Милан» под управлением Арриго Сакки завоевал один титул чемпиона Италии, два Суперкубка Италии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два Межконтинентальных Кубка.

Ранее Зинедин Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером.

Милан Зинедин Зидан Арриго Сакки
Даниил Кирияка Источник: SempreMilan
