Не Барселона и не Реал. Зидан назвал лучшую команду в истории футбола

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола:

«Милан с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Эта команда выиграла так много матчей. Команда Сакки была впечатляющей».

«Милан» под управлением Арриго Сакки завоевал один титул чемпиона Италии, два Суперкубка Италии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два Межконтинентальных Кубка.

