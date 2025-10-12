Другие новости12 октября 2025, 21:29 |
130
0
Не Барселона и не Реал. Зидан назвал лучшую команду в истории футбола
Именитый француз выделил «Милан» Арриго Сакки
12 октября 2025, 21:29 |
130
0
Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола:
«Милан с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Эта команда выиграла так много матчей. Команда Сакки была впечатляющей».
«Милан» под управлением Арриго Сакки завоевал один титул чемпиона Италии, два Суперкубка Италии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два Межконтинентальных Кубка.
Ранее Зинедин Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2025, 21:24 4
Известный тренер – о Николае Матвиенко
Футбол | 12 октября 2025, 20:45 0
Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Футбол | 12.10.2025, 18:55
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Комментарии 0
Популярные новости
11.10.2025, 00:22 2
10.10.2025, 23:43 243
11.10.2025, 02:02
12.10.2025, 01:23 2
11.10.2025, 04:02
11.10.2025, 06:23 4
12.10.2025, 08:55 2