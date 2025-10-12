Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обошел Снейдера. Известный форвард установил рекорд сборной Нидерландов
Чемпионат мира
12 октября 2025, 20:18 | Обновлено 12 октября 2025, 20:22
767
0

Обошел Снейдера. Известный форвард установил рекорд сборной Нидерландов

Мемфис Депай стал лучшим ассистентом национальной команды

12 октября 2025, 20:18 | Обновлено 12 октября 2025, 20:22
767
0
Обошел Снейдера. Известный форвард установил рекорд сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

31-летний нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай установил новый рекорд в составе сборной Нидерландов.

Опытный игрок забил свой 54-й гол за сборную и оформил дубль из результативных передач в первом тайме против Финляндии, обновив список лучших игроков сборной.

Мемфис стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов, отдав 35 результативных передач. В рейтинге Депай обошел легендарного Уэсли Снейдера, у которого в активе 33 успешные передачи.

Кроме того, в начале сентября Депай стал лучшим бомбардиром Нидерландов, опередив Робина ван Перси (50), Класа-Ян Хунтелара (42) и Патрика Клюйверта (40).

По теме:
Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Финляндии по футболу статистика лучший игрок Уэсли Снейдер Мемфис Депай
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12 октября 2025, 07:43 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»

Бывший игрок «Динамо» – о матче отбора на ЧС-2026

«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
Футбол | 12 октября 2025, 20:32 0
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины высказался о вратаре Анатолии Трубине

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12.10.2025, 01:23
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22 2
Бокс
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем