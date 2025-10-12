Обошел Снейдера. Известный форвард установил рекорд сборной Нидерландов
Мемфис Депай стал лучшим ассистентом национальной команды
31-летний нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай установил новый рекорд в составе сборной Нидерландов.
Опытный игрок забил свой 54-й гол за сборную и оформил дубль из результативных передач в первом тайме против Финляндии, обновив список лучших игроков сборной.
Мемфис стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов, отдав 35 результативных передач. В рейтинге Депай обошел легендарного Уэсли Снейдера, у которого в активе 33 успешные передачи.
Кроме того, в начале сентября Депай стал лучшим бомбардиром Нидерландов, опередив Робина ван Перси (50), Класа-Ян Хунтелара (42) и Патрика Клюйверта (40).
Memphis Depay already was the all-time top scorer in the history of the Netherlands.— ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2025
He just became their all-time leader in assists as well (35) 🤯 pic.twitter.com/H8TO0U8uNU
Memphis Depay holds the all-time record for most goals and most assists for the Netherlands.— HF World (@hfworld_) October 12, 2025
— 54 goals
— 35 assists
He just surpassed Wesley Sneijder (33) with two first-half assists against Finland.
Legendary. 👑🇳🇱 pic.twitter.com/Ual6je22dk
