Сергей РЕБРОВ: «Я никогда такого не говорил футболистам сборной Украины»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался об игре в атаке главной команды страны.

«Сейчас мы анализировали игру с Исландией, в которой совсем по-другому играли в атаке. Вы видели, у нас было достаточно игроков в штрафной площади, всегда были разные варианты. Игроки должны понимать, что должны создавать больше вариантов в штрафной соперника. Верить, что мяч попадет к ним. Я никогда не говорил футболистам сборной Украины, что когда забили первый гол, то нужно остановиться. Наоборот, нужно продолжать.

Анализируя игру с Азербайджаном – тогда немного игроков было в чужой штрафной и мы не так много нагружали соперника», – сказал Ребров.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.