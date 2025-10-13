Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей РЕБРОВ: «Я никогда такого не говорил футболистам сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
Сергей РЕБРОВ: «Я никогда такого не говорил футболистам сборной Украины»

Тренер – об игре в атаке

Сергей РЕБРОВ: «Я никогда такого не говорил футболистам сборной Украины»
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался об игре в атаке главной команды страны.

«Сейчас мы анализировали игру с Исландией, в которой совсем по-другому играли в атаке. Вы видели, у нас было достаточно игроков в штрафной площади, всегда были разные варианты. Игроки должны понимать, что должны создавать больше вариантов в штрафной соперника. Верить, что мяч попадет к ним. Я никогда не говорил футболистам сборной Украины, что когда забили первый гол, то нужно остановиться. Наоборот, нужно продолжать.

Анализируя игру с Азербайджаном – тогда немного игроков было в чужой штрафной и мы не так много нагружали соперника», – сказал Ребров.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026
Румыния – Австрия – 1:0. Победный мяч для Луческу на 90+5 мин. Видео гола
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
