Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
WTA
12 октября 2025, 16:44 |
202
1

Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо

В 1/16 финала Юлия сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой

12 октября 2025, 16:44 |
202
1 Comments
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) получила первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 500 в Нинбо (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 63).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Стародубцева ни разу не встречалась с Пуинцевой. Поединок запланирован на 13 октября и начнется ориентировочно в 11:00 по Киеву.

Если Юлия сумеет переиграть казахстанку, то в 1/8 финала поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Магды Линетт.

Стародубцева стартовала в Нинбо с квалификации, где обыграла Присциллу Хон и Тамару Корпач. До Нинбо лузстрик Юлии составлял семь матчей.

Украину на кортах Нинбо также представит Даяна Ястремская, которая в первом круге сыграет против Виктории Мбоко.

По теме:
Киченок сыграет в парном разряде пятисотника в Нинбо. Известны соперницы
Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
Ястремская сыграет на турнире WTA 500 в Нинбо. Известна первая соперница
Юлия Стародубцева Юлия Путинцева WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Теннис | 12 октября 2025, 15:25 1
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане

Гауфф в двух сетах переиграла Пегулу и завоевала трофей китайского тысячника

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12 октября 2025, 06:23 5
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
Футбол | 12.10.2025, 09:30
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Путін цева ще та скандалістка.
Ответить
+1
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 2
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем