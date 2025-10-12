Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) получила первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 500 в Нинбо (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 63).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Стародубцева ни разу не встречалась с Пуинцевой. Поединок запланирован на 13 октября и начнется ориентировочно в 11:00 по Киеву.

Если Юлия сумеет переиграть казахстанку, то в 1/8 финала поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Магды Линетт.

Стародубцева стартовала в Нинбо с квалификации, где обыграла Присциллу Хон и Тамару Корпач. До Нинбо лузстрик Юлии составлял семь матчей.

Украину на кортах Нинбо также представит Даяна Ястремская, которая в первом круге сыграет против Виктории Мбоко.