Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
В 1/16 финала Юлия сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) получила первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 500 в Нинбо (Китай).
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 63).
Ранее Стародубцева ни разу не встречалась с Пуинцевой. Поединок запланирован на 13 октября и начнется ориентировочно в 11:00 по Киеву.
Если Юлия сумеет переиграть казахстанку, то в 1/8 финала поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Магды Линетт.
Стародубцева стартовала в Нинбо с квалификации, где обыграла Присциллу Хон и Тамару Корпач. До Нинбо лузстрик Юлии составлял семь матчей.
Украину на кортах Нинбо также представит Даяна Ястремская, которая в первом круге сыграет против Виктории Мбоко.
