Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михалик отметил, что может изменить Ребров в игре с Азербайджаном
Чемпионат мира
12 октября 2025, 15:45 | Обновлено 12 октября 2025, 15:58
1003
2

Ротация в Кракове будет, но незначительная

ФК Колос. Тарас Михалик

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, следует ли ожидать изменений в стартовом составе украинцев в матче отбора на ЧМ-2026 с азербайджанцами в польском Кракове.

«Я думаю, что без ротации не обойдется, но она будет незначительной, максимум, две позиции. Все же, предыдущий соперник – исландцы более крепкие, поэтому нужно было позаботиться не только о наступательных операциях, но и надежности в обороне. Тем более, что поединок проходил в Рейкьявике.

В Кракове на первом плане будет результат, нашим ребятам нужно обязательно побеждать, вот почему с первых минут выйдут игроки, более заряженные на наступление.

Конечно, если сборная пропускает 3 гола и оппонент еще не реализует несколько выгодных моментов, то линия обороны не может записать этот матч себе в актив. К сожалению, с исландцами вратарю Трубину и защитникам не хватило уверенности. Все же, надеюсь, что работа над допущенными ошибками будет проведена и изменения не коснутся этого звена».

Поединок Украина – Азербайджан начнется в Кракове 13 октября в 21.45.

Ранее УЕФА определила бригаду арбитров на поединок Украины и Азербайджана.

По теме:
Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 12 октября. Смотреть онлайн LIVE
ГАТТУЗО: «Если бы не инцидент с Доннаруммой, мы бы не говорили об ошибках»
Тарас Михалик сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
скоріше за все заміни будуть знаючи як наших вистачає на другі матчі. Особливо це стосується гравців клубів УПЛ.
Ответить
+1
pawa
Нагальної зміни потребує лише права захисна лінія збірної - треба не вагаючись гнати зі складу руде непорозуміння на прізвисько Конопля!
Ответить
-1
