Михалик отметил, что может изменить Ребров в игре с Азербайджаном

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, следует ли ожидать изменений в стартовом составе украинцев в матче отбора на ЧМ-2026 с азербайджанцами в польском Кракове.

«Я думаю, что без ротации не обойдется, но она будет незначительной, максимум, две позиции. Все же, предыдущий соперник – исландцы более крепкие, поэтому нужно было позаботиться не только о наступательных операциях, но и надежности в обороне. Тем более, что поединок проходил в Рейкьявике.

В Кракове на первом плане будет результат, нашим ребятам нужно обязательно побеждать, вот почему с первых минут выйдут игроки, более заряженные на наступление.

Конечно, если сборная пропускает 3 гола и оппонент еще не реализует несколько выгодных моментов, то линия обороны не может записать этот матч себе в актив. К сожалению, с исландцами вратарю Трубину и защитникам не хватило уверенности. Все же, надеюсь, что работа над допущенными ошибками будет проведена и изменения не коснутся этого звена».

Поединок Украина – Азербайджан начнется в Кракове 13 октября в 21.45.

