Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Не помню, когда забивали столько»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 11:50 |
411
0

Экс-игрок сборной Украины: «Не помню, когда забивали столько»

Эксклюзивное интервью украинского футболиста Дмитрия Хомченовского для Sport.ua

12 октября 2025, 11:50 |
411
0
Экс-игрок сборной Украины: «Не помню, когда забивали столько»
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата мира 2026 года. Играя под проливным дождём в Рейкьявике, подопечные Сергея Реброва устроили настоящий голевой спектакль в матче с Исландией, из которого победителем вышла команда «сине-жёлтых» – 5:3.

В эксклюзивном интервью журналисту Sport.ua бывший игрок сборной Украины, луганской «Зари» и криворожского «Кривбасса», а ныне футболист клуба «Куликов-Билки» Дмитрий Хомченовский проанализировал ход игры и поделился мыслями о предстоящем поединке с Азербайджаном.

– Малиновский впервые за долгое время получил вызов в сборную. Не хватало ли Руслана в последних матчах национальной команды? С ним в составе было бы легче?
– Руслан – важная фигура для сборной Украины. Он всегда отдается на сто процентов. Конечно, в предыдущих матчах его не хватало – уверен, он бы помог команде. Не могу сказать, что это были бы совсем другие поединки, но в определенной мере – да.

– Первый пропущенный мяч пришёл с правого фланга – это полностью вина Конопли?
– Что касается первого гола: показалось, что нашего игрока обыграли слишком легко, но после того эпизода все же оставалось пространство до ворот. Думаю, это скорее цепочка ошибок, которые в итоге привели к пропущенному мячу.

– Сильный ливень мешал играть в комбинационный футбол. Такие условия сыграли нам на руку или, наоборот, помешали?
– Дождь всегда вносит свои коррективы, но, на мой взгляд, поле выдержало. Играть могли обе команды – думаю, условия точно не мешали. Все наши ребята привыкли к таким матчам.

– У соперника на бумаге были сильные исполнители из топ-лиг. Было ощущение, что они выглядели лучше нас?
– У Исландии есть несколько игроков, которые выглядели действительно качественно. Да, соглашусь – были футболисты, которые выглядели лучше наших в отдельных эпизодах. Но счет 5:3 в нашу пользу, поэтому сложно сказать, что кто-то из украинцев выпал из игры.

– Наша команда отказалась от контроля мяча, действуя в основном на контратаках или делая навесы в штрафную. Подходит ли сборной Украины такой стиль игры?
– У каждого тренера свой план, исходя из соперника. Уверен, это был как раз тот случай, когда нужно было сыграть хитрее. Главное – результат. Команда добилась важной победы.

– Ребров после игры сказал, что команда молодая, много новичков. Когда, по вашему мнению, произойдет окончательное формирование стабильного состава?
– Сборная постоянно обновляется. Есть костяк, но травмы, игровая практика, форма футболистов – все это влияет. Пример Малиновского очень показателен: полгода не играл, а приехал – и сразу сделал разницу.

– Забили много, но и пропустили немало. Такой результат – позитив на будущее или игру лучше забыть?
– Не помню, когда Украина в последний раз забивала столько голов. Это не стоит забывать. Нужно сохранить этот атакующий запал и при этом сделать выводы в обороне, чтобы минимизировать ошибки. Такие матчи выматывают, но одновременно придают уверенности в себе и в команде.

– Судя по последним матчам, можно говорить о заметном прогрессе команды Реброва?
– Когда сборная побеждает, появляется ощущение, что мы «поймали» свою игру. Но нужно понимать, в каком состоянии приезжают ребята – эмоциональном, физическом. Если говорить о последнем матче, то действительно можно сказать, что команда выглядела собранной.

– Без Судакова будет трудно в следующем матче? Есть ли ему замена в команде?
– Без Георгия нам будет действительно тяжело – это без сомнения. Но Волошин сейчас в хорошей форме. Войти в такой матч непросто, однако он добавил объёма и скорости – именно того, что нужно. Когда игроки, выходящие со скамейки, усиливают игру – это очень круто. У нас достаточно топовых исполнителей, которые могут помочь в любой момент.

– Впереди встреча с Азербайджаном. За счет чего наша команда может переиграть соперника и взять реванш?
– Соперник уже почувствовал, что может брать очки, поэтому лёгкой игры не будет. Нам важно сохранить командный дух, использовать скорость, бить из-за пределов штрафной и выигрывать единоборства – это, на мой взгляд, станет ключом к победе.

По теме:
Тренер Ирландии: «Это болезненный результат»
Роберто МАРТИНЕС: «Это была игра, которую мы ожидали»
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная осталась без тренера: «Я не ожидал»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Дмитрий Хомченовский эксклюзив статьи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Футбол | 12 октября 2025, 10:21 3
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»

Рой Кин хочет видеть Диего Симеоне во главе «красных дьяволов»

Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Футбол | 11 октября 2025, 16:15 9
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»

Гуннлаугссон не понимает, как такое могло случиться

Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс
Футбол | 12.10.2025, 11:25
Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс
Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем