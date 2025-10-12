Экс-игрок сборной Украины: «Не помню, когда забивали столько»

10 октября сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата мира 2026 года. Играя под проливным дождём в Рейкьявике, подопечные Сергея Реброва устроили настоящий голевой спектакль в матче с Исландией, из которого победителем вышла команда «сине-жёлтых» – 5:3.

В эксклюзивном интервью журналисту Sport.ua бывший игрок сборной Украины, луганской «Зари» и криворожского «Кривбасса», а ныне футболист клуба «Куликов-Билки» Дмитрий Хомченовский проанализировал ход игры и поделился мыслями о предстоящем поединке с Азербайджаном.

– Малиновский впервые за долгое время получил вызов в сборную. Не хватало ли Руслана в последних матчах национальной команды? С ним в составе было бы легче?

– Руслан – важная фигура для сборной Украины. Он всегда отдается на сто процентов. Конечно, в предыдущих матчах его не хватало – уверен, он бы помог команде. Не могу сказать, что это были бы совсем другие поединки, но в определенной мере – да.

– Первый пропущенный мяч пришёл с правого фланга – это полностью вина Конопли?

– Что касается первого гола: показалось, что нашего игрока обыграли слишком легко, но после того эпизода все же оставалось пространство до ворот. Думаю, это скорее цепочка ошибок, которые в итоге привели к пропущенному мячу.

– Сильный ливень мешал играть в комбинационный футбол. Такие условия сыграли нам на руку или, наоборот, помешали?

– Дождь всегда вносит свои коррективы, но, на мой взгляд, поле выдержало. Играть могли обе команды – думаю, условия точно не мешали. Все наши ребята привыкли к таким матчам.

– У соперника на бумаге были сильные исполнители из топ-лиг. Было ощущение, что они выглядели лучше нас?

– У Исландии есть несколько игроков, которые выглядели действительно качественно. Да, соглашусь – были футболисты, которые выглядели лучше наших в отдельных эпизодах. Но счет 5:3 в нашу пользу, поэтому сложно сказать, что кто-то из украинцев выпал из игры.

– Наша команда отказалась от контроля мяча, действуя в основном на контратаках или делая навесы в штрафную. Подходит ли сборной Украины такой стиль игры?

– У каждого тренера свой план, исходя из соперника. Уверен, это был как раз тот случай, когда нужно было сыграть хитрее. Главное – результат. Команда добилась важной победы.

– Ребров после игры сказал, что команда молодая, много новичков. Когда, по вашему мнению, произойдет окончательное формирование стабильного состава?

– Сборная постоянно обновляется. Есть костяк, но травмы, игровая практика, форма футболистов – все это влияет. Пример Малиновского очень показателен: полгода не играл, а приехал – и сразу сделал разницу.

– Забили много, но и пропустили немало. Такой результат – позитив на будущее или игру лучше забыть?

– Не помню, когда Украина в последний раз забивала столько голов. Это не стоит забывать. Нужно сохранить этот атакующий запал и при этом сделать выводы в обороне, чтобы минимизировать ошибки. Такие матчи выматывают, но одновременно придают уверенности в себе и в команде.

– Судя по последним матчам, можно говорить о заметном прогрессе команды Реброва?

– Когда сборная побеждает, появляется ощущение, что мы «поймали» свою игру. Но нужно понимать, в каком состоянии приезжают ребята – эмоциональном, физическом. Если говорить о последнем матче, то действительно можно сказать, что команда выглядела собранной.

– Без Судакова будет трудно в следующем матче? Есть ли ему замена в команде?

– Без Георгия нам будет действительно тяжело – это без сомнения. Но Волошин сейчас в хорошей форме. Войти в такой матч непросто, однако он добавил объёма и скорости – именно того, что нужно. Когда игроки, выходящие со скамейки, усиливают игру – это очень круто. У нас достаточно топовых исполнителей, которые могут помочь в любой момент.

– Впереди встреча с Азербайджаном. За счет чего наша команда может переиграть соперника и взять реванш?

– Соперник уже почувствовал, что может брать очки, поэтому лёгкой игры не будет. Нам важно сохранить командный дух, использовать скорость, бить из-за пределов штрафной и выигрывать единоборства – это, на мой взгляд, станет ключом к победе.