MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси
Состоялось 4 матча регулярного сезона MLS
В ночь с 11 на 12 октября состоялось четыре матча регулярного чемпионата MLS. Бывшие звезды каталонской Барселоны помогли Интер Майами разгромить Атланту, а Томас Мюллер забил очередной гол за Ванкувер.
Ванкувер сумел вырвать победу у Орландо. Камбэк канадцев начался за 10 минут до конца основного времени. Сен-Пьер сравнял счет, а Томас Мюллер принес победу забив дальним ударом почти с линии штрафной. К слову, германский форвард оформляет результативное действие в шести матчах подряд. В его активе шесть голов и четыре результативных передачи.
В других матчах Лос-Анджелес Гэлакси одержал трудную победу над Далласом, забив победный мяч лишь в конце встречи, а Сиэтл Саундерс минимально обыграл Реал Солт Лейк, забив единственный гол в начале игры.
MLS. Регулярный сезон.
Орландо – Ванкувер – 1:2
Голы: Торгаллссон, 24 – Сан Пьер, 81, Мюллер, 90+7
Лос-Анджелес Гэлакси – Даллас – 2:1
Голы: Вайндер, 42, Пек, 87 – Сантос, 52
Сиэтл Саундерс – Реал Солт Лейк – 1:0
Гол: Ротрок, 4
