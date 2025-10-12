Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси
12 октября 2025, 11:46
MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси

Состоялось 4 матча регулярного сезона MLS

MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси
Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь с 11 на 12 октября состоялось четыре матча регулярного чемпионата MLS. Бывшие звезды каталонской Барселоны помогли Интер Майами разгромить Атланту, а Томас Мюллер забил очередной гол за Ванкувер.

Ванкувер сумел вырвать победу у Орландо. Камбэк канадцев начался за 10 минут до конца основного времени. Сен-Пьер сравнял счет, а Томас Мюллер принес победу забив дальним ударом почти с линии штрафной. К слову, германский форвард оформляет результативное действие в шести матчах подряд. В его активе шесть голов и четыре результативных передачи.

В других матчах Лос-Анджелес Гэлакси одержал трудную победу над Далласом, забив победный мяч лишь в конце встречи, а Сиэтл Саундерс минимально обыграл Реал Солт Лейк, забив единственный гол в начале игры.

MLS. Регулярный сезон.

Орландо – Ванкувер – 1:2

Голы: Торгаллссон, 24 – Сан Пьер, 81, Мюллер, 90+7

Лос-Анджелес Гэлакси – Даллас – 2:1

Голы: Вайндер, 42, Пек, 87 – Сантос, 52

Сиэтл Саундерс – Реал Солт Лейк – 1:0

Гол: Ротрок, 4

Ванкувер Уайткэпс Даллас (MLS) Major League Soccer (MLS) Орландо Сити Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
