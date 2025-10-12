Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Луис Суарес забил 600 голов за карьеру. В составе каких команд это делал?
12 октября 2025, 09:46
Луис Суарес забил 600 голов за карьеру. В составе каких команд это делал?

Гол уругвайца помог Интеру победить в очередном матче МЛС

Луис Суарес забил 600 голов за карьеру. В составе каких команд это делал?
Луис Суарес забил 600 голов за карьеру.

В очередном матче МЛС Интер Майами победил на своем поле Атланта Юнайтед со счётом 4:0.

Голом в этом матче отличился Луис Суарес. Для уругвайца он стал знаковым, 600-м в карьере.

Голы Луиса Суареса в карьере (600)

  • 198 – Барселона
  • 111 – Аякс
  • 82 – Ливерпуль
  • 69 – сборная Уругвая
  • 42 – Интер Майами
  • 34 – Атлетико
  • 29 – Гремио
  • 20 – Насьональ
  • 15 – Гронинген
