Луис Суарес забил 600 голов за карьеру. В составе каких команд это делал?

Гол уругвайца помог Интеру победить в очередном матче МЛС
Луис Суарес забил 600 голов за карьеру.
В очередном матче МЛС Интер Майами победил на своем поле Атланта Юнайтед со счётом 4:0.
Голом в этом матче отличился Луис Суарес. Для уругвайца он стал знаковым, 600-м в карьере.
Голы Луиса Суареса в карьере (600)
- 198 – Барселона
- 111 – Аякс
- 82 – Ливерпуль
- 69 – сборная Уругвая
- 42 – Интер Майами
- 34 – Атлетико
- 29 – Гремио
- 20 – Насьональ
- 15 – Гронинген
Комментарии
