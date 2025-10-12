Стиль – ничто, результат – все

В третьем туре группы D отборочного турнира на ЧМ-2026 в зоне УЕФА сборная Украины наконец-то добыла свою первую победу. На выезде «сине-желтые» в зрелищном поединке расправились с национальной командой Исландии – 5:3. Эти три очка оказались для подопечных Сергея Реброва чрезвычайно важными и своевременными, так как позволили выйти на промежуточное второе место в квартете, гарантирующее участие в плей-офф в рамках европейской квалификации на мундиаль. Заикаться о первой строчке нам, как и исландцам с азербайджанцами, уже вряд ли приходится, ведь она твердо застолблена за сборной Франции, которая без проблем возьмет свою путевку на чемпионат мира в США, Мексику и Канаду, если только в оставшихся трех играх не начнет безбожно чудить.

Но проблемы сборной Франции, давайте говорить откровенно, большинство украинских болельщиков не слишком-то и волнуют. У нас есть о чем думать и о чем переживать и без этого, ведь перед поединком в Исландии многие фанаты всерьез призывали руководство Украинской ассоциации футбола во главе с Андреем Шевченко сменить главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва, который, по данным греческих СМИ, и сам был якобы не прочь поменять обстановку и переехать работать в «Панатинаикос».

Однако Шевченко и Ребров все-таки сумели договориться – функционер попросил наставника остаться у руля сборной до завершения отбора на ЧМ-2026, а там уже стороны будут действовать, исходя из результатов этой квалификации.

Результаты в нынешних реалиях действительно выходят для сборной Украины и Сергея Реброва на первый план, как никогда ранее. Если за неудачное выступление на Евро-2024, где «сине-желтые» финишировали последними в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, главному тренеру не предъявляли слишком много претензий, учитывая непродолжительный период работы наставника с командой, то сейчас… Сейчас с Реброва готовы спросить, что называется, по полной.

В Исландии сборная Украины умудрилась добиться результативной победы, пожалуй, вопреки всему, с чем ранее она ассоциировалась у болельщиков. «Сине-желтые» не только показали непривычно феноменально высокую степень реализации моментов (забить пять мячей при семи ударах, из которых шесть пришлись в створ, и показателе ожидаемых голов в 0,77xG – это, конечно же, круто), но и во многих других игровых компонентах, подлежащих «оцифровке» через статистику, выглядели необычно. В частности, сборная Украины уступила исландцам во владении мячом (37% против 63%), не показала более интенсивного, нежели соперник, уровня прессинга (PPDA наших – 20,2, в то время как соперника – 10,6), и даже выполняла значительно больше длинных передач, чем оппонент (12,5% – у украинцев; 8,7% – у исландцев).

Словом, от игры сборной Украины в Исландии не осталось ровным счетом ничего, что годами так старательно прививал вместе со своим тренерским штабом национальной команде нынешний босс Реброва в УАФ, а прежде наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко.

Еще в 2020-м Шевченко в одном из интервью вспоминал, с чего начиналась его работа со сборной Украины: «Когда я начал тренировать, в первую очередь я хотел сделать Мауро Тассотти своим помощником. Я много разговаривал с Галлиани и Берлускони и сделал все, что Мауро работал рядом со мной. На своей первой пресс-конференции я сказал: «Мы изменим наш стиль игры». Мы слишком много играли на контратаках. Не могу сказать, что мы были предсказуемыми, но структура игры была совсем другой. Мы хотели научить сборную контролировать игру через владение, и сделать так, чтобы она создавала много моментов. И мы этого добились».

Впоследствии Шевченко неоднократно «козырял» тем, как ему удалось не просто изменить стиль игры сборной Украины, но и лицо всей команды. Андрей отмечал, что изначально осознавал – «мы спокойно можем играть в совершенно другой футбол», а также то, что симпатии болельщиков «принадлежат командам, которые что-то создают и атакуют, а не которые обороняются и играют от соперника».

Сразу после Шевченко тренировать сборную Украины был призван триумфатор молодежного ЧМ-2019 Александр Петраков, который абсолютно иначе смотрел на футбол и способность нашей сборной добиваться результатов. При этом наставнике «сине-желтые» не сумели квалифицироваться на ЧМ-2022, уступив в плей-офф европейского отбора, после чего работать с «сине-желтыми» был призван Ребров.

facebook.com/uafukraine. Сергей Ребров

Изначально Ребров оказался своего рода заложником результатов и тактики игры своих предшественников. От нового тренера требовали не только каких-то реальных достижений, но и красивой игры, так как при Петракове болельщики нашей сборной не дождались ни одного, ни другого. Впрочем, Сергей понимал, что гарантировать фанатам нечто, что было возможным при Шевченко вряд ли стоит. Именно поэтому на первом большом интервью после назначения у Реброва состоялся такой диалог с журналистом:

– Как вы считаете, Андрей Шевченко и его тренерский штаб сломали определенные стилистические стереотипы относительно игры сборной Украины? Можно ли говорить, что направление, заданное его штабом, близко к вашей концепции футбола?

– Возможно. Но важный вопрос, когда это случилось? После двух лет работы, когда Андрея Шевченко все журналисты почти «убивали» за его стиль игры. А через два года он вышел на чемпионат Европы. Помню этот матч против Мальты и что после него делали с Шевченко. Поэтому я не считаю, что очень важен стиль. Считаю, что сборная Украины должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем со сборной Англии. А стиль вы увидите.

Фразой «я не считаю, что очень важен стиль» Ребров, по сути, с ходу убил ожидания увидеть в исполнении сборной Украины при нем что-то такое, на что настраивал команду тренерский штаб Шевченко. Объективно говоря, Сергей был абсолютно прав, так как банально не располагал помощниками такого уровня и глубины тактических знаний, как Мауро Тассотти.

Впрочем, как показало время, Ребров все-таки пытался моментами показать со сборной Украины что-то такое, что удивило бы фанатов. В частности, против Румынии на Евро-2024 «сине-желтые» тотально контролировали мяч (66%), нанесли больше ударов, чем соперник (13:9), однако в итоге проиграли с разгромным счетом 0:3.

Уже тогда, летом 2024-го, стало понятно, что нынешний состав сборной Украины, несмотря на россыпь легионеров из ведущих чемпионатов Европы, вряд ли способен играть в доминирующий футбол с большинством соперников. Тренерскому штабу, видимо, не хотелось смиряться с этой мыслью, либо же проявлялось желание угодить руководству во главе с Шевченко, из-за чего сборная Украины выглядела крайне разбалансированной командой в Лиге наций-2024/25, а затем и на старте квалификации на ЧМ-2026. Все это наилучшим образом проявилось в выездном матче против Азербайджана, в котором Украина имела все шансы закрыть исход поединка в свою пользу при тотальном доминировании на поле, но все-таки упустила победу (1:1).

После той ничьей Сергей Ребров выслушал в свой адрес столько критики, что даже тяжело подсчитать. Однако большая часть негатива все-таки была оправданной, как бы не спорил с этим наставник. Когда в марте нынешнего года «сине-желтые» проиграли в плей-офф А/В Лиги наций бельгийцам (3:1, 0:3), Ребров дал журналистам и болельщикам два четких месседжа – команда имеет цель выйти на ЧМ-2026 и, при этом, не должна отбиваться все 90 минут, не имея возможностей проводить свои атаки.

Именно с последним компонентам у нашей сборной и была масса проблем в последние годы. Сборная Украины, которая до тренерства Шевченко, преимущественно делала ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, контратаки, забегания и острые выпады, в какой-то момент вдруг оказалась «перепрошита», но когда потребовалось сделать сброс до «заводских настроек» что-то кардинально сломалось, и «сине-желтые» банально остались и без стиля игры, и без результатов.

Не принесли позитива нашей сборной и многочисленные высказывания экспертов о «самой сильной по составу сборной за все время». С одной стороны, в нашей команде действительно есть люди, имеющие опыт выступления на наивысшем уровне в своих клубах – Зинченко, Забарный, Довбик, Малиновский, Цыганков, Миколенко, Трубин, а с недавних пор еще и Судаков с Ванатом, но с другой… Как говаривал в свое время Валерий Лобановский, лучше иметь не команду звезд, а команду-звезду, и вот с этим у Реброва были сплошные проблемы.

facebook.com/uafukraine. Анатолий Трубин (слева) готовится к матчам сборной

Хочется верить, что в матче с Исландией мы стали свидетелями не только возвращения сборной Украины к способности взять результат в ущерб стилистике игры, когда это чрезвычайно важно, но и к перерождению коллектива, который вдруг осознал – все их клубные достижения в национальной команде не имеют никакого значения, и что болельщикам «сине-желтых» все равно, сколько трофеев и призовых ты заработал в Европе, если представить достойно свою родину на международном уровне ты банально не способен.

Но что еще нынче важнее – временно забыть о критике в адрес Реброва и его команды, но и воздержаться от большой порции комплиментов. Победа над Исландией не будет стоить ровным счетом ничего, если 13 октября «сине-желтые» в номинально домашней встрече не обыграют Азербайджан. И ведь все мы прекрасно помним, как могут «удивить» наши футболисты во второй игре – тот же поединок против Бельгии весной тому яркое подтверждение.

Так что прямо сейчас Сергею Реброву, его помощникам и подопечным нужно забыть о всех этих стилях, билд-апах, прочих громких и красиво звучащих словах, а сосредоточиться на одном – максимальном результате в октябрьских встречах. Ведь потом, в ноябре, когда будет решаться исход отбора на ЧМ-2026, 99% болельщиков нашей национальной сборной будет глубоко «фиолетово», кто и как обеспечил поступление очков в «копилку» команды, если она сохранит шансы в марте 2026-го через плей-офф все-таки поехать в США, Мексику и Канаду. Время для эстетства в прошлом, дайте людям простой повод для маленькой радости в довольно простой игре, которая порой любит наказывать тех, кто стремится ее усложнять без весомых на то предпосылок…