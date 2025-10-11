Шевченко имел просьбу к Реброву. Известна судьба коуча сборной Украины
Сергей Ребров продолжит тренировать национальную сборную Украины
Национальная сборная ударно провела матч третьего тура отборочного этапа против сборной Исландии. Подопечные Сергея Реброва сумели забить пять мячей в ворота соперника.
Как стало известно, Sport.ua перед октябрьскими матчами национальной команды руководитель УАФ Андрей Шевченко имел личный разговор с наставником сборной Украины Сергеем Ребровым. Шевченко попросил коуча остаться во главе «сине-желтых» до конца отборочного цикла к ЧМ-2026.
Сергей Ребров согласился остаться у руля национальной команды, несмотря на серьезный интерес со стороны греческого Панатинаикоса. Коуч сам решит свою судьбу по завершении отбора. Если «сине-желтые» квалифицируются на Мундиаль, то поедут на турнир именно под руководством Реброва.
В случае неудачи Шевченко и Ребров снова сядут за круглый стол, где решат будущее коуча. Ребров, являющийся вице-президентом УАФ, будет иметь голос при потенциальной смене главного тренера «сине-желтых».
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей
При вас йде регресія, а не прогресія по всіх напрямках.
Залишитесь в очах фен.двіжу Людьми🏆
#СлаваДостойним🌞🧢