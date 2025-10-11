Шевченко имел просьбу к Реброву. Известна судьба коуча сборной Украины

Национальная сборная ударно провела матч третьего тура отборочного этапа против сборной Исландии. Подопечные Сергея Реброва сумели забить пять мячей в ворота соперника.

Как стало известно, Sport.ua перед октябрьскими матчами национальной команды руководитель УАФ Андрей Шевченко имел личный разговор с наставником сборной Украины Сергеем Ребровым. Шевченко попросил коуча остаться во главе «сине-желтых» до конца отборочного цикла к ЧМ-2026.

Сергей Ребров согласился остаться у руля национальной команды, несмотря на серьезный интерес со стороны греческого Панатинаикоса. Коуч сам решит свою судьбу по завершении отбора. Если «сине-желтые» квалифицируются на Мундиаль, то поедут на турнир именно под руководством Реброва.

В случае неудачи Шевченко и Ребров снова сядут за круглый стол, где решат будущее коуча. Ребров, являющийся вице-президентом УАФ, будет иметь голос при потенциальной смене главного тренера «сине-желтых».

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей