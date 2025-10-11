Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко имел просьбу к Реброву. Известна судьба коуча сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 12:38 | Обновлено 11 октября 2025, 13:29
Шевченко имел просьбу к Реброву. Известна судьба коуча сборной Украины

Сергей Ребров продолжит тренировать национальную сборную Украины

11 октября 2025, 12:38 | Обновлено 11 октября 2025, 13:29
Шевченко имел просьбу к Реброву. Известна судьба коуча сборной Украины
УАФ

Национальная сборная ударно провела матч третьего тура отборочного этапа против сборной Исландии. Подопечные Сергея Реброва сумели забить пять мячей в ворота соперника.

Как стало известно, Sport.ua перед октябрьскими матчами национальной команды руководитель УАФ Андрей Шевченко имел личный разговор с наставником сборной Украины Сергеем Ребровым. Шевченко попросил коуча остаться во главе «сине-желтых» до конца отборочного цикла к ЧМ-2026.

Сергей Ребров согласился остаться у руля национальной команды, несмотря на серьезный интерес со стороны греческого Панатинаикоса. Коуч сам решит свою судьбу по завершении отбора. Если «сине-желтые» квалифицируются на Мундиаль, то поедут на турнир именно под руководством Реброва.

В случае неудачи Шевченко и Ребров снова сядут за круглый стол, где решат будущее коуча. Ребров, являющийся вице-президентом УАФ, будет иметь голос при потенциальной смене главного тренера «сине-желтых».

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
«Вышли победителями в тотальном хаосе». Реакция фанов на матч Украины
Андрей Шевченко Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Панатинаикос чемпионат Греции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Andromed
по вайбу ця перемога схожа на перемогу над Бельгією, все склалось майже найкращим чином для нашої команди в атаці, про оборону нема що казати...
Ответить
+1
OKs100
Уже выходили в еврокубки, а потом на самом чемпионате проигрывали все игры даже без забитых мячей. 
Ответить
0
Serebro1233
Прохання до Легенд 🤍💙 руху та Нац.Збірної - підіть у відставку!
При вас йде регресія,  а не прогресія по всіх напрямках.
Залишитесь в очах фен.двіжу Людьми🏆
#СлаваДостойним🌞🧢
Ответить
0
