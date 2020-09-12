Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зрителям нравятся команды, которые создают и атакуют»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналисту Виктору Вацко рассказал о смене стиле национальной команды с защитного на атакующий:

«Я думаю, логика очень простая. Если рассуждать с точки зрения логики той футбольной жизни, которая была здесь, то конечно, зачем делать какие-то изменения. Проще говорить, что это наш футбол, и он присущ нам. У меня немножко другая история. Я уехал, поиграл в других командах, с «Миланом» выиграл Лигу чемпионов. У меня огромный футбольный опыт, клубный.

Играя в Италии, я возвращался в сборную Украины. И уже тогда понимал, что мы спокойно можем играть в совершенно другой футбол. Несмотря на наши стереотипы, мол, зачем это менять. Я видел, что все получится, что у нас достаточно много талантливых футболистов, которые могут воспринять, измениться и привыкнуть к этому.

Можно сказать, что «Шахтер» – это первый клуб, который начал делать изменения. А дальше пошли «Металлист», «Динамо», «Днепр». Это современный футбол. «Шахтер» и «Динамо» всегда пытались играть в атакующий футбол, но с разными стилями. Чтобы достичь результата и внимания болельщиков, тренеры должны менять что-то, двигаться и смотреть вперед.

Мое решение о смене стиля – это была логика. Чтобы достичь результата через симпатии зрителей. А их симпатии лежат к командам, которые что-то создают и атакуют, а не которые обороняются и играют от соперника».