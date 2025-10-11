Латвия – Андорра – 2:2. VAR забрал победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
11 октября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором встретились Латвия и Андорра.
Команды в Риге на стадионе «Даугавa» устроили голевую перестрелку, забив друг другу по два мяча – 2:2.
Латвия имела возможность оформить победу, однако на 62-й минуте система VAR отменили гол хозяев. Андорра воспользовалась этой возможностью и вскоре сравняла счет.
Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)
3-й тур, 11 октября. Группа К
Латвия – Андорра – 2:2
Голы: Зеленковс, 41, Гутковскіс, 55 (пен.) – Сан-Николас, 33, Оливейра, 78
Видео голов и обзор матча
