Чемпионат мира
11 октября 2025, 21:53 | Обновлено 11 октября 2025, 22:22
Латвия – Андорра – 2:2. VAR забрал победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Латвия – Андорра – 2:2. VAR забрал победу. Видео голов и обзор матча
УЕФА

11 октября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором встретились Латвия и Андорра.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды в Риге на стадионе «Даугавa» устроили голевую перестрелку, забив друг другу по два мяча – 2:2.

Латвия имела возможность оформить победу, однако на 62-й минуте система VAR отменили гол хозяев. Андорра воспользовалась этой возможностью и вскоре сравняла счет.

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 11 октября. Группа К

Латвия – Андорра – 2:2

Голы: Зеленковс, 41, Гутковскіс, 55 (пен.) – Сан-Николас, 33, Оливейра, 78

Видео голов и обзор матча

