В субботу, 11 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Латвии и Андорры. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Латвия

В очень сомнительной форме находятся латвийцы сейчас. В прошлом сезоне Лиги наций коллектив завоевал всего 4 балла и занял последнее место собственной группы в дивизионе С. Из-за этого сборная будет вынуждена сыграть в переходных матчах за сохранение прописки против Гибралтара.

Текущий отбор для Латвии тоже проходит не лучшим образом – за 5 поединков коллектив смог одержать только победу против Андорры и сыграть вничью с Албанией, благодаря таким результатам команда с 4-мя баллами на счету занимает 4-е место квинтета.

Андорра

Сборная страны-карлика проваливается даже в играх с командами с подобным уровнем. За 4 поединка против Мальты и Молдовы в прошлом сезоне Лиги наций Андорра смогла завоевать всего 1 очко, поэтому и заняла последнее место собственной группы.

Ничего не изменилось и на текущей квалификации – коллектив проиграл каждый из 5 поединков, не забив ни одного гола.

Личные встречи

За последние пять лет клубы сыграли между собой 5 очных игр. У 3-х из них победу боролась Латвия, а еще 2 поединка завершились вничью.

Интересные факты

Ни в одной из последних 15 игр Андорра не смогла отличиться голом.

Не намного лучше показатели и в Латвии – в последних 5-х матчах команда забила всего 2 мяча.

Безвыигрышная серия Латвии длится уже четыре поединка, а Андорра не может победить в 21 игре подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2 с коэффициентом 1.8.