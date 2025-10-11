Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами

11 октября новый день квалификации чемпионата мира среди европейских сборных начался матчем между Латвией и Андоррой.

Команды встретились в рамках третьего тура группы К. Поединок прошёл в Риге на стадионе «Даугaва».

Обe сборные забили друг другу по два мяча, не выявив победителя дуэли.

Благодаря ничьей Андорра набрала свой первый зачетный балл в отборе (5-е место), тогда как Латвия осталась на четвертой позиции с пятью очками.

Интересно, что сборная Андорры прервала свою проигрышную серию на официальном уровне, продолжавшуюся с ноября 2024 года.

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 11 октября. Группа К

Латвия – Андорра – 2:2

Голы: Зеленковс, 41, Гутковскіс, 55 (пен.) – Сан-Николас, 33, Оливейра, 78