Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами
ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
11.10.2025 16:00 – FT 2 : 2
Андорра
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 17:53 | Обновлено 11 октября 2025, 17:57
90
0

Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами

Аутсайдеры группы К определить сильнейшего не смогли – 2:2

11 октября 2025, 17:53 | Обновлено 11 октября 2025, 17:57
90
0
Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября новый день квалификации чемпионата мира среди европейских сборных начался матчем между Латвией и Андоррой.

Команды встретились в рамках третьего тура группы К. Поединок прошёл в Риге на стадионе «Даугaва».

Обe сборные забили друг другу по два мяча, не выявив победителя дуэли.

Благодаря ничьей Андорра набрала свой первый зачетный балл в отборе (5-е место), тогда как Латвия осталась на четвертой позиции с пятью очками.

Интересно, что сборная Андорры прервала свою проигрышную серию на официальном уровне, продолжавшуюся с ноября 2024 года.

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 11 октября. Группа К

Латвия – Андорра – 2:2

Голы: Зеленковс, 41, Гутковскіс, 55 (пен.) – Сан-Николас, 33, Оливейра, 78

События матча

90’ +2
Joel Guillen (Андорра) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Оливейра (Андорра), асcист Гийом Лопес.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Гутковскис (Латвия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Зеленков (Латвия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Сан-Николас (Андорра), асcист Альберт Росас.
По теме:
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
«Могли забить больше». Нагельсманн недоволен победой над Люксембургом
Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
сборная Латвии по футболу сборная Андорры по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Футбол | 11 октября 2025, 14:34 13
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026

Судаков завершил сбор национальной команды

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10 октября 2025, 23:43 242
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии

Команда Сергея Реброва взяла важные три очка

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11.10.2025, 09:48
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Футбол | 11.10.2025, 16:28
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем