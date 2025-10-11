Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами
Аутсайдеры группы К определить сильнейшего не смогли – 2:2
11 октября новый день квалификации чемпионата мира среди европейских сборных начался матчем между Латвией и Андоррой.
Команды встретились в рамках третьего тура группы К. Поединок прошёл в Риге на стадионе «Даугaва».
Обe сборные забили друг другу по два мяча, не выявив победителя дуэли.
Благодаря ничьей Андорра набрала свой первый зачетный балл в отборе (5-е место), тогда как Латвия осталась на четвертой позиции с пятью очками.
Интересно, что сборная Андорры прервала свою проигрышную серию на официальном уровне, продолжавшуюся с ноября 2024 года.
Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)
3-й тур, 11 октября. Группа К
Латвия – Андорра – 2:2
Голы: Зеленковс, 41, Гутковскіс, 55 (пен.) – Сан-Николас, 33, Оливейра, 78
Ar Zelenkova un Gutkovska vārtiem uzvarai nepietiek.#LatvijasIzlase #11vilki #WCQ #LVAAND pic.twitter.com/rcvxmKPglR— Futbola federācija (@kajbumba) October 11, 2025
События матча
