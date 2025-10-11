Пономарев назвал игроков Украины U-20, которые могут стать звездами

Известный украинский тренер Виталий Пономарев рассказал, кто из игроков юниорской сборной Украины U-20 может в будущем играть на серьезном уровне.

– Кого из юниорской сборной могли бы выделить персонально? Кто может дорасти до игрока национальной сборной?

– Это сложный вопрос. Очень много игроков, представляющих нашу страну в юношеских и молодежных сборных, при переходе во «взрослый» футбол… Не всем удается перейти во «взрослый» футбол, а тем более дорасти до уровня национальной сборной Украины

Были футболисты, хорошо выделявшиеся на этом чемпионате. Это Синчук! У него хорошие перспективы уже в ближайшем будущем может дебютировать в сборной. Кревсун понравился. В общем, есть еще несколько футболистов, которые при правильной подготовке и свои труды также могут дорасти до уровня сборной Украины, но нужно много работать. Сейчас трудно прогнозировать – при переходе во «взрослый» футбол должно сойтись много факторов: физическая, тактическая подготовка, характер, умение выигрывать конкуренцию… Трудно сейчас спрогнозировать, – сказал Пономарев.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)