Украина. Первая лига
11 октября 2025, 19:04
Пономарев назвал игроков Украины U-20, которые могут стать звездами

Специалист выделил Кревсуна и Синчука

Пономарев назвал игроков Украины U-20, которые могут стать звездами
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Известный украинский тренер Виталий Пономарев рассказал, кто из игроков юниорской сборной Украины U-20 может в будущем играть на серьезном уровне.

– Кого из юниорской сборной могли бы выделить персонально? Кто может дорасти до игрока национальной сборной?

– Это сложный вопрос. Очень много игроков, представляющих нашу страну в юношеских и молодежных сборных, при переходе во «взрослый» футбол… Не всем удается перейти во «взрослый» футбол, а тем более дорасти до уровня национальной сборной Украины

Были футболисты, хорошо выделявшиеся на этом чемпионате. Это Синчук! У него хорошие перспективы уже в ближайшем будущем может дебютировать в сборной. Кревсун понравился. В общем, есть еще несколько футболистов, которые при правильной подготовке и свои труды также могут дорасти до уровня сборной Украины, но нужно много работать. Сейчас трудно прогнозировать – при переходе во «взрослый» футбол должно сойтись много факторов: физическая, тактическая подготовка, характер, умение выигрывать конкуренцию… Трудно сейчас спрогнозировать, – сказал Пономарев.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)

Даниил Кревсун Геннадий Синчук сборная Украины по футболу U-20 Виталий Пономарев сборная Украины по футболу
