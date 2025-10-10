Виталий ПОНОМАРЕВ: «Эта сборная Испании не была безгрешной»

Известный украинский тренер Виталий Пономарев, эксклюзивно для Sport.ua, поделился наблюдениями от матчей юниорской сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2025 года.

– Юниорская сборная Украины достаточно уверенно преодолела групповой этап чемпионата мира 2025 года, но уже в 1/8 вылетела, проиграв Испании? Чего не хватило нашим ребятам? Может, не повезло с соперником?

– Конечно, на любом уровне, сборная Испании – серьезный соперник. Я видел матч, эта сборная Испании не была безгрешной. Можно было бы добиться положительного результата.

Чего не хватило? На мой взгляд, наверное, уверенности. Потому что с такими командами стоит играть более агрессивно и увереннее – только так можно добиться положительного результата. Все же ребята волновались перед таким соперником, хотя… понятно, что сборная Испании – серьезный соперник, но с этой сборной можно было играть.

– Кого из юниорской сборной могли бы выделить персонально? Кто может дорасти до игрока национальной сборной?

– Это сложный вопрос. Очень много игроков, представляющих нашу страну в юношеских и молодежных сборных, при переходе во «взрослый» футбол… Не всем удается перейти во «взрослый» футбол, а тем более дорасти до уровня национальной сборной Украины

Были футболисты, хорошо выделявшиеся на этом чемпионате. Это Синчук! У него хорошие перспективы уже в ближайшем будущем может дебютировать в сборной. Кревсун понравился. В общем, есть еще несколько футболистов, которые при правильной подготовке и свои труды также могут дорасти до уровня сборной Украины, но нужно много работать. Сейчас трудно прогнозировать – при переходе во «взрослый» футбол должно сойтись много факторов: физическая, тактическая подготовка, характер, умение выигрывать конкуренцию… Трудно спрогнозировать сейчас.

– По-моему, звезд в этой команде было немного. Дмитрий Михайленко не сторонился менять футболистов, давая шанс почти каждому. Как вы оцените работу тренерского штаба сборной?

– Звезд, на уровне юниорской сборной, быть не может. Это перспективные футболисты, к «звездам» им еще работать и работать. Надо дойти до того уровня, чтобы тебя считали звездой – я очень осторожно использовал такие фразы.

Что касается нашей сборной? Мы должны играть за счет своих сильных качеств. Если мы можем играть за счет сильных качеств – только тогда мы можем добиваться результата. Не думаю, что мы можем играть в любой футбол, который нам захочется, и добиться результата. Для достижения результата должны использовать свои сильные качества.

– Вы начинали свой тренерский путь в детско-юношеском футболе. Чем в тренерском плане отличается работа с юношами от работы со «взрослой командой»?

– В детско-юношеском футболе больше внимания уделяется обучению футболистов. Первоочередная задача – научить, поэтому много внимания уделяется именно обучению футболиста во всех аспектах.

А взрослый футбол – это игра на результат! Конечно, есть эти учебные процессы, но от тебя требуют результат и ты уже больше начинаешь работать на результат. Во «взрослом» футболе очень важно управление футболистами, потому что это уже сформированные игроки: нужно найти подход, создать хорошую атмосферу в команде! Во «взрослом футболе» больше психология! Взрослый футбол – игра на результат, тем он и отличается от детско-юношеского.

– Состав юниоров был не оптимальным. Некоторые клубы не отпустили своих игроков в расположение сборной. Насколько вы считаете это правильным?

– Конечно, хочется, чтобы все наши клубы отпускали футболистов в сборной, но этот турнир не приходился на даты ФИФА. Именно поэтому не все команды отпустили своих игроков на чемпионат мира. Понятно, что всегда хочется чтобы играли лучшие игроки, но это было не дать ФИФА.

– На этом турнире сыграли также дети наших легенд – Гусев и Шевченко (младшие) как оцените их дальнейшие перспективы?

– Перспективы опять же трудно оценить. Они такие же футболисты, как и другие, и если их вызвали в сборную, значит они этого заслуживали., – сказал специалист.