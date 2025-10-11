Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ выразила благодарность Польше перед матчем с Азербайджаном
Чемпионат мира
11 октября 2025, 17:14 | Обновлено 11 октября 2025, 17:17
Ассоциация поблагодарила за организацию домашних матчей

УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала пост с благодарностью Польше за помощь в проведении домашних матчей для «сине-желтой» команды.

С начала полномасштабной агрессии со стороны страны-агрессора россии для сборной Украины было организовано девять матчей в качестве домашних на территории Польши.

С 2022 года наибольшее количество домашних матчей сборная Украины провела во Вроцлаве (четыре игры), по два поединка принимали Краков и Лодзь, а Познань предоставлял арену лишь один раз.

Кроме Польши, номинальные домашние поединки сборной Украины были проведены в таких странах: Чехия (2), Словакия (1), Германия (1), Испания (1).

«Благодарим Польшу за настоящую братскую поддержку!

Именно в Польше наша сборная провела наибольшее количество своих «домашних» матчей во время войны – девять раз.

Для нас это больше, чем просто стадионы – это ощущение дома, тепла и силы, которое мы чувствуем каждый раз.

Польша и Украина – всегда вместе к победам», – написала УАФ.

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола Польша
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
