Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров поблагодарил сборную Украины и назвал три главных фактора
Чемпионат мира
11 октября 2025, 17:05 | Обновлено 11 октября 2025, 17:28
438
0

Ребров поблагодарил сборную Украины и назвал три главных фактора

Тренер доволен игрой, характером и результатом

11 октября 2025, 17:05 | Обновлено 11 октября 2025, 17:28
438
0
Ребров поблагодарил сборную Украины и назвал три главных фактора
УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram коротко оценил важную победу над Исландией 5:3 в матче отбора ЧМ-2026.

Тренер поблагодарил команду за игру, результат и характер.

«Очень важна победа. Спасибо команде за эту игру, результат и характер. Сосредоточенно двигаемся дальше», – написал Ребров.

Сборная Украины после трех туров набрала 4 очка, занимает второе место в отборочной группе и продолжает бороться за выход на чемпионат мира.

Лидирует Франция с 9 очками, а Украина занимает второе место с 4 пунктами. У Исландии 3 пункта, а Азербайджан набрал 1 балл.

13 октября команда Сергея Реброва сыграет против Азербайджана.

По теме:
Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
«Могли забить больше». Нагельсманн недоволен победой над Люксембургом
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11 октября 2025, 16:11 6
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя

Джессика совершила камбек в решающем сете и наказала Арину в полуфинале тысячника

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10 октября 2025, 23:43 242
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии

Команда Сергея Реброва взяла важные три очка

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 19:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Футбол | 11.10.2025, 15:59
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11.10.2025, 09:18
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
10.10.2025, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем