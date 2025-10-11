Ребров поблагодарил сборную Украины и назвал три главных фактора
Тренер доволен игрой, характером и результатом
Наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram коротко оценил важную победу над Исландией 5:3 в матче отбора ЧМ-2026.
Тренер поблагодарил команду за игру, результат и характер.
«Очень важна победа. Спасибо команде за эту игру, результат и характер. Сосредоточенно двигаемся дальше», – написал Ребров.
Сборная Украины после трех туров набрала 4 очка, занимает второе место в отборочной группе и продолжает бороться за выход на чемпионат мира.
Лидирует Франция с 9 очками, а Украина занимает второе место с 4 пунктами. У Исландии 3 пункта, а Азербайджан набрал 1 балл.
13 октября команда Сергея Реброва сыграет против Азербайджана.
