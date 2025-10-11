ФОТО. Эден Азар вернулся в Челси. Для этого есть одна причина

Эден Азар возвращается в «Челси» и встречает бывших одноклубников с улыбкой.

34-летний бельгиец, завершивший карьеру в 2023 году, вновь выйдет на поле «Стэмфорд Бридж» в благотворительном матче легенд «Челси» против «Ливерпуля».

Азар сыграет вместе с Терри, Чехом, Костой, Рамиресом и Микелем. Все средства от матча пойдут в Chelsea Foundation и Chelsea Players’ Foundation.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Последний раз Эден выступал за «Челси» в финале Лиги Европы 2019 года, где команда обыграла «Арсенал» 4:1. Спустя неделю он перешел в «Реал» за $134 млн.

Теперь бельгиец снова наденет синюю форму – ради благородной цели и ради ностальгии по славным временам.