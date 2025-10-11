Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Эден Азар вернулся в Челси. Для этого есть одна причина
Другие новости
11 октября 2025, 16:13 |
155
0

ФОТО. Эден Азар вернулся в Челси. Для этого есть одна причина

Эден Азар сыграет в благотворительном матче

11 октября 2025, 16:13 |
155
0
ФОТО. Эден Азар вернулся в Челси. Для этого есть одна причина
Instagram. Эден Азар

Эден Азар возвращается в «Челси» и встречает бывших одноклубников с улыбкой.

34-летний бельгиец, завершивший карьеру в 2023 году, вновь выйдет на поле «Стэмфорд Бридж» в благотворительном матче легенд «Челси» против «Ливерпуля».

Азар сыграет вместе с Терри, Чехом, Костой, Рамиресом и Микелем. Все средства от матча пойдут в Chelsea Foundation и Chelsea Players’ Foundation.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Последний раз Эден выступал за «Челси» в финале Лиги Европы 2019 года, где команда обыграла «Арсенал» 4:1. Спустя неделю он перешел в «Реал» за $134 млн.

Теперь бельгиец снова наденет синюю форму – ради благородной цели и ради ностальгии по славным временам.

По теме:
ФОТО. Реакция жены Калюжного на гол мужа в ворота Исландии
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
ВИДЕО. Лидер Реала рассказал о ментальных проблемах. И призвал к действию
фото Эден Азар Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11 октября 2025, 09:48 84
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 19:11 46
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:42
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана
Футбол | 11.10.2025, 16:15
Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана
Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем