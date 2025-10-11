Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разошлись миром. Оболонь и Заря провели спарринг
Товарищеские матчи
Оболонь
11.10.2025 14:00 – FT 1 : 1
Заря
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 16:08
50
0

Разошлись миром. Оболонь и Заря провели спарринг

Команды заполнили международную паузу товарищеским матчем

Разошлись миром. Оболонь и Заря провели спарринг
ФК Оболонь

В УПЛ продолжается пауза, вызванная матчами сборных. «Оболонь» и «Заря» для поддержания игрового тонуса провели контрольный матч. Поединок прошел на поле учебно-тренировочной базы «Оболони» в Буче.

В первом тайме «Заря» владела инициативой. На 28-й минуте команда Виктора Скрипника заработала пенальти, но вратарь «Оболони» парировал удар.

И все счет в матче открыла «Заря». Филипп Будковский замкнул передачу с правого фланга.

Не смотря на товарищески статус матча, «Оболонь» проигрывать не хотела. И на 89-й минуте гол Дениса Устименко спас киевский клуб от поражения.

Товарищеский матч. 11 октября. Буча, учебно-тренировочная база «Оболонь»

«Оболонь» Киев – «Заря» Луганск – 1:1

Голы: Устименко, 89 – Будковский, 63

Инфографика

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Оболонь - Заря Оболонь Киев Заря Луганск Денис Устименко Филипп Будковский
Сергей Турчак
