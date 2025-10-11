Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
11 октября 2025, 18:13 | Обновлено 11 октября 2025, 18:35
Реал потерял перспективного футболиста во время международной паузы

Франко Мастантуоно покинул сборную Аргентины с дискомфортом в бедре

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Молодой вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно вернется в королевский клуб с травмой.

Игрок почув дискомфорт в левом бедре во время подготовки сборной Аргентины к товарищескому матчу с Венесуэлой.

18-летний футболист вынужден отказаться от выступлений за национальную команду из-за травмы. В ближайшее время Франко вернется в Мадрид.

Лишь в августе 2025 года Франко присоединился к «Реалу». За два месяца в составе «королевского клуба» Мастантуоно провел девять матчей, забив один гол и оформив одну результативную передачу.

Напомним, что без Франко сборная Аргентины минимально обыграла Венесуэлу со счетом 1:0.

Франко Мастантуоно сборная Аргентины по футболу Реал Мадрид травма товарищеские матчи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
