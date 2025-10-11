Реал потерял перспективного футболиста во время международной паузы
Франко Мастантуоно покинул сборную Аргентины с дискомфортом в бедре
Молодой вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно вернется в королевский клуб с травмой.
Игрок почув дискомфорт в левом бедре во время подготовки сборной Аргентины к товарищескому матчу с Венесуэлой.
18-летний футболист вынужден отказаться от выступлений за национальную команду из-за травмы. В ближайшее время Франко вернется в Мадрид.
Лишь в августе 2025 года Франко присоединился к «Реалу». За два месяца в составе «королевского клуба» Мастантуоно провел девять матчей, забив один гол и оформив одну результативную передачу.
Напомним, что без Франко сборная Аргентины минимально обыграла Венесуэлу со счетом 1:0.
