Капитан Ворсклы: «Нас это шокировало. Но мы готовы бороться за УПЛ»

Капитан Ворсклы Дмитрий Прихна заявил, что ни он, ни команда не ожидали увольнения наставника Александра Бабича, которого вчера заменили на Валерия Куценко.

– Дмитрий, как команда восприняла замену на тренерском мостике?

– Эта новость действительно шокировала нас. Не думали, что будет принято такое решение. Нам нужно двигаться дальше. Могу сказать, что мы работали с настоящими профессионалами. Уверен, что у них будет хорошее будущее в футболе. С Валерием Викторовичем Куценко мы уже хорошо знакомы, поэтому со свежими эмоциями и боевым настроением продолжаем работать, чтобы исправить ошибки и наконец начать набирать зачетные баллы.

– Финансовая ситуация в клубе понемногу улучшается?

– Да, эти вопросы постепенно решаются. Надеемся, что так будет и дальше, и футболисты и персонал смогут уверенно смотреть в завтрашний день.

– Твое мнение перед чрезвычайно ответственными экзаменами – матчами с «Левым Берегом» и «Буковиной»?

– Наши с ребятами мысли одинаковые – только о победе. Стоит собраться и показать, что мы готовы бороться за выход в Премьер-Лигу. Настраиваемся максимально серьезно, хотя понимаем, что это достойные оппоненты и будет нелегко. И, прежде всего, будем сконцентрироваться на собственной игре. Шаг за шагом следует исправлять ситуацию. Верим, что нам это по силам.