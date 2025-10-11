Капитан Ворсклы: «Нас это шокировало. Но мы готовы бороться за УПЛ»
Прихна высказался о замене тренера в команде
Капитан Ворсклы Дмитрий Прихна заявил, что ни он, ни команда не ожидали увольнения наставника Александра Бабича, которого вчера заменили на Валерия Куценко.
– Дмитрий, как команда восприняла замену на тренерском мостике?
– Эта новость действительно шокировала нас. Не думали, что будет принято такое решение. Нам нужно двигаться дальше. Могу сказать, что мы работали с настоящими профессионалами. Уверен, что у них будет хорошее будущее в футболе. С Валерием Викторовичем Куценко мы уже хорошо знакомы, поэтому со свежими эмоциями и боевым настроением продолжаем работать, чтобы исправить ошибки и наконец начать набирать зачетные баллы.
– Финансовая ситуация в клубе понемногу улучшается?
– Да, эти вопросы постепенно решаются. Надеемся, что так будет и дальше, и футболисты и персонал смогут уверенно смотреть в завтрашний день.
– Твое мнение перед чрезвычайно ответственными экзаменами – матчами с «Левым Берегом» и «Буковиной»?
– Наши с ребятами мысли одинаковые – только о победе. Стоит собраться и показать, что мы готовы бороться за выход в Премьер-Лигу. Настраиваемся максимально серьезно, хотя понимаем, что это достойные оппоненты и будет нелегко. И, прежде всего, будем сконцентрироваться на собственной игре. Шаг за шагом следует исправлять ситуацию. Верим, что нам это по силам.
