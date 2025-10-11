ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
«Сине-желтые» победили со счетом 5:3
Защитник сборной Украины Илья Забарный провел полный матч против национальной команды Исландии.
Клуб Забарного «ПСЖ» отреагировал на выступление украинца в этом поединке.
«Парижане в действии по всему миру 🌐⚽️», – написала пресс-служба парижан, обнародовав фотографии Ильи с матча.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
