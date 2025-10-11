Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 23:12 |
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина

«Сине-желтые» победили со счетом 5:3

УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел полный матч против национальной команды Исландии.

Клуб Забарного «ПСЖ» отреагировал на выступление украинца в этом поединке.

«Парижане в действии по всему миру 🌐⚽️», – написала пресс-служба парижан, обнародовав фотографии Ильи с матча.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Viktor Shuper
а шо тут русьге підор робить?
Ответить
+1
Андрій Заліщук
І за кацапа не забули
Ответить
+1
