ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел полный матч против национальной команды Исландии.

Клуб Забарного «ПСЖ» отреагировал на выступление украинца в этом поединке.

«Парижане в действии по всему миру 🌐⚽️», – написала пресс-служба парижан, обнародовав фотографии Ильи с матча.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.