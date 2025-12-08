Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший бомбардир. Именитый клуб ведет переговоры с Шахтером по легионеру
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 13:00 |
1100
2

Лучший бомбардир. Именитый клуб ведет переговоры с Шахтером по легионеру

Кауан Элиас привлекает внимание «Бешикташа»

08 декабря 2025, 13:00 |
1100
2 Comments
Лучший бомбардир. Именитый клуб ведет переговоры с Шахтером по легионеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание «Бешикташа». Об этом сообщает Kartaldo.

По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры с украинским грандом по аренде 19-летнего футболиста, который является лучшим бомбардиром своей команды в сезоне 2025/26.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился десятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» зимой намерен подписать футболиста сборной Украины.

По теме:
Потеря звезды. Нападающий Ромы близок к расторжению контракта с клубом
Два ветерана и летний новичок. Три игрока могут покинуть Эпицентр
Легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины
Кауан Элиас Бешикташ Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты
Футбол | 08 декабря 2025, 10:59 6
Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты
Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты

В Мадриде недовольны действиями Кинтеро Гонсалеса

ПСВ и Фейеноорд, где Аякс? Как выглядит таблица чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 декабря 2025, 11:09 0
ПСВ и Фейеноорд, где Аякс? Как выглядит таблица чемпионата Нидерландов
ПСВ и Фейеноорд, где Аякс? Как выглядит таблица чемпионата Нидерландов

На третьей позиции идет команда Неймеген, которая опережает Аякс на одно очко

Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08.12.2025, 08:54
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07.12.2025, 12:22
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07.12.2025, 23:59
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
ще зарано його продавати, в майбутньому може коштувати більше
Ответить
0
Влад Тараненко
Боси Бешика кукухою поїхали?)
Ответить
0
Популярные новости
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
06.12.2025, 22:10 2
Футбол
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем