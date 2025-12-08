Лучший бомбардир. Именитый клуб ведет переговоры с Шахтером по легионеру

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание «Бешикташа». Об этом сообщает Kartaldo.

По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры с украинским грандом по аренде 19-летнего футболиста, который является лучшим бомбардиром своей команды в сезоне 2025/26.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился десятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» зимой намерен подписать футболиста сборной Украины.