  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко
Чемпионат мира
13 октября 2025, 00:01 |
Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко

Бывший игрок киевского «Динамо» оценил результаты и перспективы Сергея Реброва в сборной

13 октября 2025, 00:01 |
УАФ. Сергей Ребров

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о результатах «сине-желтых» под руководством главного тренера Сергея Реброва, а также оценил перспективы специалиста:

– Реброва до матча с Исландией очень много критиковали болельщики, требуя его отставки. Появилась информация, что в услугах Сергея Станиславовича заинтересован «Панатинаикос». После матча с Исландией Ребров заслуживает доработать отборочный цикл до конца?

– Тренер – это такая профессия, которую постоянно критикуют, а наши болельщики очень строги и требовательны. Тем более что игроки сборной назначили себя звездами. Они, видимо, наслушались тренеров соперников, которые говорят, что наша сборная очень серьезная, и приняли эти высказывания близко к сердцу.

Думаю, игра сборной не устраивала даже Реброва, мы постоянно только один тайм хорошо играли. Что касается интереса к Сергею со стороны «Панатинаикоса», то не факт, что это правда.

Может быть, это искусственный интеллект так решил. В любом случае решение по Реброву будет принимать только Шевченко. Я считаю, что любому тренеру нужно давать доработать до конца сезона, – сказал Леоненко.

После трех туров сборная Украины набрала четыре балла и разместилась на второй позиции в группе D. Лидером квартета остается команда Франции, в активе которой девять пунктов. В понедельник, 11 октября, «сине-желтые» сыграют на номинально домашнем стадионе против Азербайджана.

ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Сергей Ребров Андрей Шевченко Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: BLIK
