Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии

В пятницу, 10 октября, состоялся матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Исландии и Украины. В невероятной голевой перестрелке «сине-желтые» одолели соперника со счетом 5:3.

После завершения поединка главный тренер гостей Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов, в том числе обратился к некоторым своим подопечным:

– Сегодня классно вы вошли с заменами, дебютный гол Очеретько, дебютный ассист Бондаренко, дебют Велетня, которому вы много наставлений давали. Как вам эти замены?

– Вы видите, что у нас сейчас молодая команда и очень много молодых игроков, которые действительно заслуживают вызова в сборную. Не невзирая на то, что есть травмы, а действительно... Когда они приезжают в лагерь, я вижу в них желание.

Все игроки, которых вы назвали, они понимают, для кого они играют, они очень много работают, и сегодня я был уверен в тех игроках, которые вышли на замену. Они действительно прибавили в игре и после замен, как мы и ожидали, было больше интенсивности с нашей стороны.

Поэтому поздравляю ребят, поздравляю Велетня с первой игрой, Артема Бондаренко с первой передачей, так же Очеретько с очень важным голом», – прокомментировал Ребров.