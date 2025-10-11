Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Чемпионат мира
11 октября 2025, 00:19 | Обновлено 11 октября 2025, 00:38
2866
0

Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии

Наставник «сине-желтых» оценил игру Очеретько, Бондаренко и Велетня

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В пятницу, 10 октября, состоялся матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Исландии и Украины. В невероятной голевой перестрелке «сине-желтые» одолели соперника со счетом 5:3.

После завершения поединка главный тренер гостей Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов, в том числе обратился к некоторым своим подопечным:

– Сегодня классно вы вошли с заменами, дебютный гол Очеретько, дебютный ассист Бондаренко, дебют Велетня, которому вы много наставлений давали. Как вам эти замены?

– Вы видите, что у нас сейчас молодая команда и очень много молодых игроков, которые действительно заслуживают вызова в сборную. Не невзирая на то, что есть травмы, а действительно... Когда они приезжают в лагерь, я вижу в них желание.

Все игроки, которых вы назвали, они понимают, для кого они играют, они очень много работают, и сегодня я был уверен в тех игроках, которые вышли на замену. Они действительно прибавили в игре и после замен, как мы и ожидали, было больше интенсивности с нашей стороны.

Поэтому поздравляю ребят, поздравляю Велетня с первой игрой, Артема Бондаренко с первой передачей, так же Очеретько с очень важным голом», – прокомментировал Ребров.

По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Сергей Ребров Олег Очеретько Артем Бондаренко Владислав Велетень
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
