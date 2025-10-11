Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главных героев сборной Украины после игры в Рейкьявике
Чемпионат мира
11 октября 2025, 14:13 |
1079
0

Маркевич назвал главных героев сборной Украины после игры в Рейкьявике

Именитый тренер отметил игру Руслана Малиновского и Виталия Миколенко

ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Именитый тренер Мирон Маркевич оценил игру сборной Украины в матче против Исландии, который состоялся 10 октября в Рейкьявике. «Сине-желтые» победили соперника на выезде в невероятной голевой перестрелке со счетом 5:3.

– Три очка есть три очка, но нужно постараться не совершать столько ошибок в обороне. Хорошо, что Исландия еще больше ошибалась возле своих ворот.

– Кто для вас стал лучшим игроком этого поединка?

– Я бы отметил Руслана Малиновского, который вернулся в сборную и забил сразу два мяча, а также Виталия Миколенко, который кроме голевой передачи проделал колоссальный объем работы на фланге. Сразу видна английская школа (улыбается – прим), – ответил Маркевич.

После победы над Исландией сборная Украины набрала четыре балла и поднялась на вторую позицию в квартете D. В следующем поединке, который состоится 13 октября, подопечные Сергея Реброва на номинально домашней арене сыграют против Азербайджана.

Ранее экс-игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на поступок голкипера Андрея Лунина, который не приехал в сборную из-за травмы, однако затем сыграл в товарищеском матче «Реала».

Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»
Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Мирон Маркевич Виталий Миколенко Руслан Малиновский
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
