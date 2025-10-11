Маркевич назвал главных героев сборной Украины после игры в Рейкьявике

Именитый тренер Мирон Маркевич оценил игру сборной Украины в матче против Исландии, который состоялся 10 октября в Рейкьявике. «Сине-желтые» победили соперника на выезде в невероятной голевой перестрелке со счетом 5:3.

– Три очка есть три очка, но нужно постараться не совершать столько ошибок в обороне. Хорошо, что Исландия еще больше ошибалась возле своих ворот.

– Кто для вас стал лучшим игроком этого поединка?

– Я бы отметил Руслана Малиновского, который вернулся в сборную и забил сразу два мяча, а также Виталия Миколенко, который кроме голевой передачи проделал колоссальный объем работы на фланге. Сразу видна английская школа (улыбается – прим), – ответил Маркевич.

После победы над Исландией сборная Украины набрала четыре балла и поднялась на вторую позицию в квартете D. В следующем поединке, который состоится 13 октября, подопечные Сергея Реброва на номинально домашней арене сыграют против Азербайджана.

