11 октября 2025, 02:19
Зинченко рассказал, какое одно правило футбола изменил бы

Украинский футболист Ноттингем Форест вспомнил про правило игры рукой

Зинченко рассказал, какое одно правило футбола изменил бы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист команды Ноттингем Форест Александр Зинченко во время стрима в Instagram ответил на интересный вопрос.

– Если бы ты мог изменить одно правило в футболе, какое бы ты изменил и почему?

– Одно правило в футболе? Я думаю, что игра рукой. Сколько я играю в футбол и смотрю, я не понимаю, как иногда судьи трактуют эти эпизоды. Действительно не понимаю. Вот для меня, наверное, я не знаю...

Я бы поменял так: если мяч попадает тебе в руку любым образом, любым, неважно каким – то это пенальти. Я не знаю, как правильно ответить, но трактование игры рукой надо как-то улучшить,

Александр Зинченко Ноттингем Форест
Николай Степанов Источник: Instagram
