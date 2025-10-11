Зинченко рассказал, какое одно правило футбола изменил бы
Украинский футболист Ноттингем Форест вспомнил про правило игры рукой
Украинский футболист команды Ноттингем Форест Александр Зинченко во время стрима в Instagram ответил на интересный вопрос.
– Если бы ты мог изменить одно правило в футболе, какое бы ты изменил и почему?
– Одно правило в футболе? Я думаю, что игра рукой. Сколько я играю в футбол и смотрю, я не понимаю, как иногда судьи трактуют эти эпизоды. Действительно не понимаю. Вот для меня, наверное, я не знаю...
Я бы поменял так: если мяч попадает тебе в руку любым образом, любым, неважно каким – то это пенальти. Я не знаю, как правильно ответить, но трактование игры рукой надо как-то улучшить,
