Сергей РЕБРОВ: «Он испытывал боль, очень тяжело...»
Главный тренер сборной Украины – о травме Георгия Судакова
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о повреждении Георгия Судакова в поединке против Исландии, после которого он не смог продолжить игру.
«Судаков? Я видел, что Жора чувствовал, ему было тяжело, это игрок, который не уйдет с поля, если он чувствует боль», – сказал Ребров.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий тест для Сергея Реброва и его команды
Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро