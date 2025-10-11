Сергей РЕБРОВ: «Он испытывал боль, очень тяжело...»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о повреждении Георгия Судакова в поединке против Исландии, после которого он не смог продолжить игру.

«Судаков? Я видел, что Жора чувствовал, ему было тяжело, это игрок, который не уйдет с поля, если он чувствует боль», – сказал Ребров.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.