Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей РЕБРОВ: «Он испытывал боль, очень тяжело...»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 07:55 |
Главный тренер сборной Украины – о травме Георгия Судакова

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о повреждении Георгия Судакова в поединке против Исландии, после которого он не смог продолжить игру.

«Судаков? Я видел, что Жора чувствовал, ему было тяжело, это игрок, который не уйдет с поля, если он чувствует боль», – сказал Ребров.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Сергей Ребров Георгий Судаков травма сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
